Fundația “Alături de Voi” România împreună cu Patria Credit IFN SA și Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative, se asociază pentru lansarea primei instituții financiare nebancare care va facilita finanțarea afacerilor cu impact social din România – AFIN – Instituția de finanțare alternativă din România dedicată sectorului de economie socială.

AFIN – Instituția de finanțare alternativă din România dedicată sectorului de economie socială – reunește expertiza a trei parteneri naționali și internaționali din domeniul economiei sociale și a investițiilor care susțin dezvoltarea durabilă a comunităților – Fundația “Alături de Voi” România (ADV), Patria Credit IFN și Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative (FEBEA). În 18 luni de implementare a proiectului, cei trei parteneri vor pune bazele primei instituții financiare nebancare specializată în susținerea investițiilor cu impact social și vor demara primele contracte de creditare.

“Ideea acestui IFN vine din nevoia pe care am avut-o chiar noi, ca întreprindere socială, de a avea acces la finanțare pentru dezvoltarea afacerii. Din păcate, în momentul de față, România nu are nici un instrument specializat în creditarea întreprinderilor sociale și acest lucru le afectează competitivitatea și sustenabilitatea în piață. Am decis că este timpul, să ne implicăm și să creăm un astfel de instrument și să transferăm expertiza noastră de peste 13 ani în economie socială. Însă nu putem face acest lucru singuri, ci doar împreună cu parteneri cu experiență bancară, oameni și companii cu experiență de business și întreprinderi sociale dornice să valorifice acest instrument. Lucrurile frumoase se construiesc în echipă și apreciem enorm că peste 30 de instituții private și-au anunțat intenția de a contribui la înființarea și dezvoltarea acestui instrument. Sperăm ca în câțiva ani să extindem aria de intervenție a IFN-lui și în R. Moldova și Ucraina, unde lucrăm deja la dezvoltarea antreprenoriatului social.” a declarat Angela Achiței, președinte ADV România.

AFIN are misiunea de a crea o platformă pentru investițiile cu impact social. Scopul proiectului este să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile sociale din România care au trecut de faza de start-up și au nevoie de resurse de capital pentru a progresa.

”În Patria Credit incubăm modele inovatoare de finanțare în măsură să creeze impact economic și social autentic în mediul rural și să genereze dezvoltarea comunității locale. Implicarea în inițierea AFIN, alături de parteneri cu valori și misiuni similare, ne bucură și ne dă energie, amintindu-ne chiar de începuturile noastre, de acum aproape 20 de ani, când ne-am înființat dintr-un proiect ONG. Am finanțat la rândul nostru câteva proiecte ONG și afaceri sociale, însă este clar nevoie de o instituție dedicată care să facă asta drept activitate de bază și cu un model de business adaptat optim segmentului. Astăzi suntem cea mai veche și experimentată instituție de microcreditare din România și ne dorim să contribuim acolo unde expertiza noastră aduce plus valoare și creează impact măsurabil.” a declarat Raluca Andreica, Director General Patria Credit IFN.

Prin intermediul Fondului Social European, în România se înființează în prezent peste 2.400 de întreprinderi sociale care, în acest moment, nu au acces la nici un instrument de finanțare în măsură să le permită scalarea și dezvoltarea afacerii concomitent cu mărirea impactului social.

Acest proiect reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea economiei sociale din România precum și din regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova – Ucraina. Este un mecanism esențial care va pune în funcțiune un sistem integrat de asistență specializată pentru domeniul economiei sociale.

”Întrucât Europa trece printr-o criză majoră de sănătate, este esențial să consolidăm legăturile dintre actorii care promovează finanțarea socială, etică și solidară în Europa. Prin promovarea schimbului de cunoștințe și dezvoltarea instrumentelor comune, FEBEA salută colaborarea cu AFIN în speranța că va duce la apariția unui nou actor în sectorul finanțării afacerilor sociale din România. În următorii ani, consecințele pandemiei vor fi resimțite la toate nivelurile societății și în special în rândul celor mai vulnerabili. Entitățile similare AFIN vor avea o contribuție esențială la construirea unei societăți durabile și favorabile incluziunii în România și Europa.”, a declarat Daniel Sorrosal, Secretar General FEBEA.

Proiectul AFIN este complementar altor trei proiecte europene pe care ADV România le implementează până în 2023, prin intermediul cărora vor fi create peste 50 de întreprinderi sociale în România, Republica Moldova și Ucraina. Totodată, acesta asigură sinergii cu acțiunile Comisiei Europene privind redresarea economică și dezvoltarea economiei sociale – cel de-al 3-lea sector economic, care reprezintă 10% din numărul total de întreprinderi din Uniunea Europeană și înglobează 6% din forța de muncă.