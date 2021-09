Allianz-Țiriac continuă simplificarea portofoliului de produse și pune la dispoziția companiilor mici și mijlocii My Company, un produs de asigurare complet pentru o listă extinsă de domenii de activitate. Produsul este structurat sub forma a patru pachete de asigurare (Confort, Plus, Extra, Max) cu acoperiri predefinite, construite progresiv, în funcție de buget și nevoi.

Din perspectiva acoperirilor, My Company îmbină protecția financiară pentru proprietăți și bunuri cu acoperirea pierderilor din întreruperea activității, răspunderea civilă legală și asistența tehnică de urgență. Sumele asigurate pornesc de la minimum 1.000 de euro și ajung la 2 milioane de euro în cazul protecției pentru bunuri și clădiri. În cazul pierderilor generate de întreruperea activității, limita de despăgubire se stabilește proporțional cu cifra de afaceri a asiguratului.

Includerea răspunderii civile legale și a asistentei tehnice de urgență în toate pachetele de asigurare, pornind de la o acoperire de bază, reprezintă un element diferențiator al produsului. În varianta extinsă, asistența se activează inclusiv în cazul recuperării de date.

“Deși oferta de produse pentru clienții IMM existentă pe piață este variată, produsele sunt de regulă complexe, cu multe clauze opționale, dificil de înțeles de către clienți. Prin My Company ne-am propus să dezvoltăm un produs după chipul antreprenorilor: flexibil, dinamic, transparent și ușor de accesat. Numărul IMM-urilor care dețin o poliță de asigurare este destul de redus, deși întâlnim afaceri mici și mijlocii la tot pasul: patiseria, salonul de coafură din cartier sau pensiunea la care stăm în vacanță sunt doar câteva exemple. Vrem să susținem mai mult dezvoltarea afacerilor locale și a antreprenorilor și facem eforturi pentru ca tot mai mulți dintre aceștia să înțeleagă importanța asigurării, fără de care orice proiect de dezvoltare rămâne în voia sorții”, a declarat Codruța Furtună, Director Vânzări în cadrul Allianz-Țiriac.

My Company vine si cu o platformă de ofertare simplificată și intuitivă, ce oferă transparență și permite consultanță rapidă și personalizată.

Asigurarea se poate încheia pe un an, iar prima de asigurare poate fi plătită integral, semestrial sau trimestrial. Costul este adaptat nevoilor de asigurare ale clientului și variază în funcție de gradul de protecție ales, de specificul domeniului în care acesta activează, precum și de alte elemente particulare afacerii. De exemplu, în cazul unui business din domeniul HoReCa cu o cifră anuală de afaceri de circa 100.000 de euro și o sumă asigurată de aproximativ 150.000 de euro pentru clădiri și bunuri, care optează pentru pachetul de asigurare Extra, prima anuală ajunge la aproximativ 500 de euro, adică echivalentul a 42 de euro pe lună.

Asigurarea My Company de la Allianz-Țiriac se distribuie atât prin rețeaua proprie de vânzări, cât prin intermediul brokerilor parteneri.