Alpha Bank Romania introduce in ecosistemul de plati Garmin Pay si Fitbit Pay, solutii de plata contactless, disponibile pentru clientii posesori de carduri de debit sau credit AlphaCard Visa ce utilizeaza dispozitive smart Garmin sau Fitbit.

Este usor, rapid, sa utilizezi solutiile Garmin Pay sau Fitbit Pay atunci cand faci cumparaturi de orice tip, dar si in deplina siguranta datorita celei mai noi tehnologii de securitate a platilor electronice utilizate de Visa.

Activarea acestora se realizeaza intr-un mod facil, din sectiunea Wallet a aplicatiilor, de pe dispozitivele Android sau iOS.

“Ne bucuram sa adaugam Garmin Pay si Fitbit Pay gamei de solutii de plata contactless disponibile clientilor nostri. Intr-o lume dinamica, in care nevoia de siguranta si protejare a sanatatii a devenit esentiala, lansarea platilor contactless prin intermediul ceasurilor si dispozitivelor inteligente confirma angajamentul Alpha Bank Romania de a extinde permanent optiunile digitale oferite clientilor sai”, a declarat Cristian Dragos, Vicepresedinte Executiv Retail Banking, Alpha Bank Romania.

“Felicităm Alpha Bank Romania pentru această realizare. Vedem cele două soluții de plată nou lansate ca pe o oportunitate excelentă de a crește numărul de consumatori români care au posibilitatea de a plăti prin metoda cea mai potrivită stilului lor de viață. În ultimii ani, am observat un apetit ridicat al consumatorilor români pentru adoptarea inovațiilor în domeniul plăților.

Peste 90% din toate tranzacțiile cu carduri Visa în România sunt contactless, ceea ce ne plasează pe locul 4 în Europa și pe locul 7 la nivel global din acest punct de vedere. Vedem deja că plățile cu ceasuri inteligente, telefoane mobile și alte dispozitive conectate au început să fie parte din viața de zi cu zi a tot mai multor români”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager România, Visa.

Garmin Pay si Fitbit Pay folosesc cea mai noua tehnologie de securitate Visa pentru platile contactless, de tip token, ce permite utilizatorilor sa introduca in siguranta credentialele utilizate la efectuarea platilor. Informatiile confidentiale sunt criptate, asigurand siguranta tranzactiilor contactless.

Noile metode de plata introduse de Alpha Bank Romania raspund nevoii in crestere a utilizatorilor de carduri pentru platile contactless. Astfel, indiferent cand sau unde alegi sa folosesti Garmin Pay sau Fitbit Pay, folosind cardul Visa atasat acestuia, vei plati in siguranta, rapid si usor. In cazul in care inca nu ai un card Visa emis de Alpha Bank Romania, il poti cere online aici.

Utilizarea Garmin Pay si Fitbit Pay este gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, iar platile cu ceasul Garmin sau dispozitivul Fitbit sunt realizate fara taxe sau comisioane suplimentare la orice terminal ce accepta platile contactless.

Pentru mai multe informaţii, vizitati paginile dedicate celor doua produse Garmin Pay – aici si Fitbit Pay – aici.