Prin semnarea parteneriatului cu compania globală de servicii de plată, American Express, Alpha Bank Romania oferă comercianţilor locali oportunităţi de creştere prin accesul la o noua categorie de detinăţori de carduri premium, ceea ce poate contribui la extinderea afacerii lor.

Acceptarea la plata a cardurilor reprezinta serviciul prin care se pot efectua tranzactii de catre detinatorii de carduri Visa, Mastercard, UnionPay si American Express (AMEX), prin intermediul terminalelor de tip POS.

Ce beneficii vor avea clientii? Instalarea POS-urilor va fi gratuită, insă există și alte câștiguri, după cum arată datele băncii.

Beneficii AlphaPOS

1. Cresterea volumului de vanzari

Prin atragerea de noi clienti prin inrolarea in programul de loialitate Alpha Shop si programul de Plata in Rate fara dobanda, magazinul tau va fi promovat in cadrul campaniilor de comunicare dedicate clientilor Alpha Bank;

2. Eficienta operationala

Iti oferim cea mai noua tehnologie de plata (Verifone Engage), dar si posibilitatea de conectare cu casa de marcat electronica, reducand timpul de asteptare din cadrul procesului de vanzare;

3. Tranzactii cu cardurile UnionPay

Suntem singura banca din Romania prin care poti accepta tranzactii cu cardurile UnionPay;

4. Securitatea operatiunilor de plata

Plata prin POS reduce riscul incasarii banilor falsi si a furtului, precum si cel generat de gestionarea numerarului (procesare, transport).

Oferta Alpha Bank cuprinde:

✅ Singura banca din Romania prin care poti accepta tranzactii cu UnionPay;

✅ Alpha Bank este una dintre cele doar 2 banci din Romania prin care poti accepta tranzactii cu carduri emise sub sigla American Express (AMEX);

✅ Poti accepta plati prin wallet si alte accesorii de plata pentru telefon si smartwatch, respectiv Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay si Fitbit Pay;

✅ Terminalele Alpha Bank pot accepta inclusiv tichetele de masa si vouchere cadou emise sub siglele Visa si Mastercard. Pentru mai multe detalii poti contacta emitentii de carduri;

✅ Iti oferim acces la cea mai noua generatie de terminale Verifone – Engage, lansata in premiera pe piata locala de Alpha Bank Romania;

✅ Poti alege intre un terminal fix sau mobil cu diferite tipuri de comunicatie (Ethernet sau GPRS);

✅ Sistem de plata neasistat – solutia de plata neasistata (Unattended) vine in intampinarea tendintelor tot mai accentuate din piata indreptate spre utilizarea terminalelor de tip self-service, precum: kiosk-uri, automate de vanzare produse (vending machines), statii de alimentare, parcometre, transport public etc.;

✅ Terminalele ofera posibilitatea de conectare la casa de marcat electronica (ECR) prin protocoale de comunicatie dezvoltate pentru majoritatea tipurilor de case de marcat prezente in piata. Automatizarea procesului de plata presupune ca POS-ul va prelua suma de plata din casa de marcat si va trimite inapoi confirmarea de plata cu cardul;

✅ Procesarea rapida a tranzactiilor. Rambursarea sumelor, referitor la operatiunile de acceptare a cardurilor, are loc in urmatoarea zi lucratoare, in contul curent indicat;

✅ Poti alege multiple valute de incasare si decontare (RON, EUR si USD);

✅ Instalarea gratuita a terminalelor POS si asistenta tehnica la numerele de telefon afisate pe terminal;

✅ Accepta platile cu cardul – contactless, online, oriunde. Daca ai un magazin sau un site de prezentare, iti oferim solutii personalizate, astfel incat sa se adapteze oricarei cerinte specifice, oferindu-ti servicii complete de plata cu cardul in locatiile fizice, cat si in mediul online.

Reţeaua globală AMEX acoperă peste 150 de ţari şi regiuni, fiind unul dintre cei mai mari emitenţi de carduri, cu peste 114 milioane de carduri emise în întreaga lume.

Plasând evoluţia în centrul valorilor sale, Alpha Bank Romania continuă să îşi consolideze poziţia pe piaţa de plăţi, în linie cu tendinţele globale, răspunzând astfel cererii tot mai mari de soluţii de plată digitale.

Această serie de inovaţii a presupus multiple lansări pe piaţa locală, cum ar fi lansarea primei soluţii SoftPOS din România – Alpha PhonePOS, implementarea cu succes a noii soluţii „Instant Money Back” pe platformele online eMag şi Fashion Days împreună cu PayU, participarea la programul-pilot global VISA Installments şi certificarea noilor terminale POS Verifone Engage, în parteneriat cu Printec România, în paralel cu extinderea progresivă a tehnologiei bancare self-service în unităţile sale teritoriale.

Pentru informaţii suplimentare despre serviciile de acceptare la plată a cardurilor oferite de Alpha Bank Romania găsesști AICI.