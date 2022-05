Coaliţia de guvernare a decis, luni seara, lansarea unui nou pachet de măsuri sociale şi economice “Sprijin pentru România”, în valoare de 1,1 miliarde euro. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au anunțat simultan, pe paginile de Facebook, că în coaliție s-a hotărât amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care „se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioadă”.

Potrivit postărilor, măsurile ce vor fi adoptate de Guvern vor fi:

1. Amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioadă.

2. Acordarea unui sfert din diferența de salariu, în conformitate cu Legea salarizării unitare, cuvenită categoriilor de salariați din sistemul public.

3. Acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2.000 lei.

Măsurile anunțate vor intra în vigoare începând din data 1 iulie.

Guvernul promite să facă economie

Totodată, Guvernul va lua măsuri pentru consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor privind deficitul public, astfel:

-diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10 %, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile, asistența socială;

-suspendarea angajărilor la stat;

-creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat al statului cu 10 miliarde de lei;

-accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul programelor operaționale și al PNRR. În acest sens, Coaliția va efectua o evaluare lunară a stadiului absorbției.

In luna aprilie, Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, anunța că sistemul bancar este deschis la refinanţări şi chiar la amânări voluntare a plății ratelor. Totodată, ministrul preciza că măsura privind amânarea ratelor la credite rămâne în continuare în analiză.

„Rămâne în continuare în analiză. (…) Între timp, faptul că rămâne această măsură în analiză nu înseamnă că toţi, companii sau persoane fizice, să nu încercăm să ne refinanţăm creditele. Vă dau un exemplu foarte simplu: diferenţa între ROBOR şi IRCC. Am mai spus-o, o repet: ROBOR spune inflaţia viitoare şi vedem că el creşte, asta înseamnă că băncile se aşteaptă la o inflaţie de durată, IRCC spune inflaţia anterioară. Vedem o diferenţă cam de 3,5 puncte procentuale la momentul acesta, poate greşesc, de trei puncte procentuale, între ROBOR şi IRCC. Nu costă pe nimeni nimic altceva decât a merge la bancă şi a-şi refinanţa un credit imobiliar sau ipotecar, a-l duce pe IRCC. Există o astfel de soluţie, există de altfel soluţii de restructurare a creditelor, până ajungem la amânare. Pe de altă parte, de ce a rămas în analiză acest proiect este faptul că are un cost de finanţare destul de mare ulterior şi ar putea să fie puţin mai toxic pentru cel ce amână, în contextul în care nu am stabilizat inflaţia şi creşterea de dobânzi, pentru că la un moment dat, când vei plăti, vei plăti la o dobândă mult mai mare şi vei plăti şi acel capital amânat şi dobânzile amânate”, explica Adrian Câciu, potrivit Agerpres.

„Amânarea este bine să o faci atunci când chiar eşti în incapacitatea de a plăti ratele, pentru că implică o serie de costuri suplimentare pe care le vei suporta după amânare. Dar există tot felul de soluţii, pentru că băncile au acelaşi interes ca şi debitorul, să nu rămână cu un credit neperformant. Dacă avem o astfel de problemă îi îndemn pe toţi să meargă şi să vadă care este situaţia, iar noi rămânem cu această măsură în analiză”, mai preciza ministrul Finanţelor.