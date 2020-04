Ordonanţele de urgenţă privind acordarea unor facilităţi pentru credite şi unele măsuri fiscale au fost modificate în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor, printre amendamente numărându-se eliminarea dobânzii la dobândă pentru toate tipurile de credit şi posibilitatea ca şi restanţierii să beneficieze de amânarea ratelor, a anunţat, miercuri, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

“Aşa cum am promis, corectăm în Parlament ordonanţele Guvernului PNL. Este cea mai rapidă modalitate de a veni în sprijinul economiei. Asta, după ce liberalii au blocat la Curtea Constituţională proiectele de lege privind amânarea plăţii ratelor bancare şi a utilităţilor, votate de întreg Parlamentul (cu excepţia PNL)”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

Potrivit liderului PSD, în comisiile de specialitate, social-democraţii au susţinut şi au votat următoarele măsuri: eliminarea dobânzii la dobândă pentru toate tipurile de credit; posibilitatea ca şi restanţierii – “care sunt cei mai vulnerabili” – să beneficieze de amânarea ratelor; extinderea măsurilor de amânare a ratelor la creditele bancare şi pentru firmele ale căror venituri s-au diminuat cu 15% din cauza crizei (nu cu 25% cum prevăzuse Guvernul PNL); posibilitatea amânării ratelor, cu până la 18 luni, pentru producătorii agricoli ale căror culturi au fost compromise anul acesta din cauza secetei; extinderea, până la 25 octombrie, a termenului de plată pentru impozitul pe profit; acordarea unei bonificaţii de 10% tuturor firmelor care achită la scadenţele normale impozitul de profit, “corectând discriminarea făcută de PNL”.

El a adăugat cele două proiecte de lege privind aprobarea OUG 37/2020 şi OUG 33/2020 vor intra joi la votul final în plenul Camerei Deputaţilor.

“Solicit PNL o minimă decenţă, de a nu-şi contesta la Curtea Constituţională proiectele de lege care aprobă ordonanţele emise de propriul Guvern. Nu serveşte nimănui blocarea politică a unor prevederi legale de maximă importanţă şi ajutor pentru români şi pentru economia ţării”.

Ordonanța va fi votată mâine în Parlament, iar dacă se va aplica în forma adoptată, toti clientii cu orice tip de credit vor putea sa-si amane ratele, pana la 9 luni, chiar daca au restante. In forma adoptata de Guvern, doar creditele imobiliare aveau dobanda zero, iar in cazul imprumuturilor de nevoi personale dobanda se capitaliza. Insă, și această prevedere s-a schimbat in Parlament: pentru lunile în care creditele sunt amânate, nu se mai aplică dobândă.