Pe 20 ianuarie Fondul Monetar International (FMI) a publicat raportul macroeconomic interimar, care cuprinde scenariul macroeconomic central actualizat pentru evolutia economiei mondiale in 2020 si 2021, scrie Andrei Rădulescu într-o analiză BT.

Potrivit economistului, specialistii FMI evidentiaza ameliorarea indicatorilor macro-financiari in perioada recenta, evolutie sustinuta de succesul negocierilor comerciale SUA-China si masurile de relaxare monetara implementate sincronizat in principalele blocuri economice ale lumii in ultimele trimestre.

Spre exemplu, industria prelucratoare s-a stabilizat, iar sectorul de servicii a continuat sa creasca la cumpana dintre ani (evolutie sustinuta de climatul pozitiv din piata fortei de munca).

Totodata, momentul favorabil din sfera pietelor financiare internationale s-a consolidat, indicii bursieri din tarile dezvoltate inregistrând maxime istorice, in contextul negocierilor comerciale SUA-China si reducerii probabilitatii incidentei unui Brexit fara acord.

Conform previziunilor actualizate ale FMI ritmul anual de crestere din economia mondiala ar putea accelera de la 2.9% in 2019 la 3.3% in 2020, respectiv 3.4% in 2021, prin redinamizarea investitiilor productive. In acest scenariu volumul comertului international ar putea creste cu 2.9% an/an in 2020 si cu 3.7% an/an in 2021, dupa decelerarea la 1% an/an estimata pentru 2019.

Pentru tarile dezvoltate expertii FMI prognozeaza continuarea tendintei de decelerare a ritmului anual de crestere economica, de la 2.2% in 2018, la 1.7% in 2019 si 1.6% in 2020-2021.

Pe de o parte, dinamica anuala a PIB-ului SUA (prima economie a lumii cu o contributie de aproximativ 25% la formarea economiei mondiale) ar putea decelera de la 2.9% in 2018 la 2.3% in 2019, 2% in 2020 si 1.7% in 2021, evolutie determinata, in principal, de disiparea impulsului fiscal.

Pe de alta parte expertii FMI prognozeaza accelerarea ritmului anual de crestere economica din Zona Euro, de la 1.2% in 2019 la 1.3% in 2020 si 1.4% in 2021, pe fondul perspectivelor de ameliorare a exportului net.

Conform scenariului actualizat al FMI in grupul tarilor emergente si in dezvoltare ritmul anual al PIB-ului ar putea decelera de la 4.5% in 2018 la 3.7% in 2019, urmând sa accelereze la 4.4% in 2020, respectiv 4.6% in 2021.

In acest scenariu dinamica anuala a PIB-ului Chinei (a doua economie a lumii) s-ar putea tempera de la 6.1% in 2019 la 6% in 2020, respectiv 5.8% in 2021, dat fiind ca ameliorarea perspectivelor pentru cererea externa neta (dupa semnarea acordului partial cu SUA) va fi contrabalansata de provocarile din sfera interna (inclusiv cele privind reglementarea sectorului financiar).

Ce riscuri intrevede FMI



Printre factorii de risc pentru evolutia economiei mondiale in trimestrele urmatoare specialistii FMI mentioneaza: tensiunile geo-politice si sociale; persistenta abordarii comerciale protectioniste in SUA; posibilitatea deteriorarii perceptiei de risc pe pietele financiare internationale; modificarile climate, principala cauza a dezastrelor naturale.

Nu in ultimul rand, FMI a lansat recomandari de politica economica, printre care mentionam intarirea colaborarii multilaterale si accelerarea reformelor structurale (prin investitii in cercetare-dezvoltare si infrastructura) pentru ameliorarea productivitatii totale a factorilor de productie.

Un material de analiza realizat de Andrei Radulescu, economist senior la Banca Transilvania.