Avand in vedere interesul manifestat in spatiul public privind procedura insolventei prsoanelor fizice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) face o serie de precizari referitoare la „Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil”, reglementare intrata recent în vigoare, odata cu publicarea sa in Monitorul Oficial.

Astfel, pornind de la scopul legii insolventei persoanelor fizice, si anume acela de a se institui o procedura pentru asigurarea redresarii situatiei financiare a debitorului, persoana fizica de buna-credinta, prin acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, au fost elaborate Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

Trebuie precizat de la inceput ca, pentru a se redresa financiar si a se descarca de datorii, debitorul aflat in procedura de insolventa nu poate beneficia de venitul propriu in integralitatea sa.

S-a urmarit insa atingerea scopului social al legii, respectiv protejarea consumatorului pornind de la realitatile prezente, si anume ca, in majoritatea cazurilor, ca urmare a executarilor silite, debitorul are la dispozitie sume mai mici decat cele prevazute prinCriteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca termenul de „trai rezonabil”, cuprins in „Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil”, se refera strict la aplicarea procedurilor de insolventa a persoanlor fizice, acesta nefiind echivalent din toate punctele de vedere cu termenul de „trai decent”, deoarece se aplica unor persoane ale caror venituri sunt diminuate in urma executarilor silite si care, in cele mai multe dintre cazuri, au ajuns in situatia de insolventa în urma obtinerii unor imprumuturi cu un grad de risc ridicat fata de posibilitatile financiare initiale de care dispuneau inaintea contractarii acestora.

Valoarea cosului minim lunar de consum, stabilita de Comisia de insolventa la nivel central pe baza studiului realizat de catre reprezentanti ai Institutului National de Cercetari Economice al Academiei Romane „Costin C. Kiritescu”, Comisiei Nationale de Prognoza, Institutul de Cercetari pentru Calitatea Vietii al Academiei Romane, Institutului National de Statistica, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, reprezinta un minim garantat pentru cheltuielile necesare asigurarii existentei, un prag sub care nu se poate cobori.

Aceasta valoare minima reprezinta suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprita pentru plata datoriilor, deoarece ii este necesara pentru acoperirea cheltuielior indispensabile asigurarii traiului zilnic pentru sine si familia sa.

Articolele 8, 9, 10, 11, 12, 13 din Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil prevad, in mod explicit, faptul ca la valoarea cosului minim lunar de consum se pot adauga, in functie de situatie si de specificul acesteia, si alte sume pentru:nevoile locative si plata utilitatilor; necestatile de transport; plata cheltuielilor profesionale absolut necesare exercitarii ocupatiei; sustinerea cursurilor de invatamant obligatoriu pentru debitor sau pentru persoanele carora acesta le asigura ori le datoreaza, in conditiile legii, intretinerea in mod curent; asigurarea unor tratamente medicale ca urmare a conditiilor de viata si angajamentelor asumate; indeplinerea obligatiilor legale sau conventionale de intretinere, s.a.m.d.