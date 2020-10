Ca parte a strategiei de digitalizare a activității și din dorința de a oferi clienților canale și mai eficiente de interacțiune cu banca, UniCredit Bank lansează o versiune îmbunătățită a aplicației Mobile Banking, mai modernă, cu funcționalități suplimentare și un meniu îmbunătățit, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Noua aplicație Mobile Banking poate fi deja instalată / actualizată de către clienți în magazinele de aplicații Google Play și App Store.

„Transformarea digitală este de mai mulți ani una dintre direcțiile noastre strategice, iar perioada prin care trecem reprezintă o oportunitate și o provocare de a ne adapta procesele noii realități digitale cu o viteză și mai mare. Am dezvoltat noua aplicație Mobile Banking în primul rând cu acest gând, să avem o platformă tehnologică care să ne permită să dezvoltăm și mai rapid procese digitale. În plus față de evoluția tehnologică, noul Mobile Banking le oferă clienților noștri o experiență digitală îmbunătățită și simplifică interacțiunea cu produsele bancare și realizarea de operațiuni de la distanță. Față de finalul anului 2019, am înregistrat o creștere cu 15% a numărului de clienți care utilizează Mobile Banking și vom continua să dezvoltăm funcționalitățile și beneficiile aplicației, devenită în ultimii ani un canal preferat de interacțiune cu banca al clienților și un instrument digital central în oferta UniCredit Bank”, a menționat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank.

Noua versiune a Mobile Banking încorporează sugestiile transmise de către clienți și cele mai noi tehnologii, oferind un design nou, modernizat, și o interacțiune a clienților cu aplicația mai simplă și mai intuitivă.

Astfel, folosind noua aplicație Mobile Banking, clienții persoane fizice au acces la informații privind conturile, cardurile, creditele și produsele de economisire pe care le dețin la UniCredit și pot face operațiuni mult mai simplu și rapid (verificări sold, alerte push gratuite, blocări/deblocări instant carduri, modificarea limitelor pentru POS, ATM sau plăți cu cardul pe internet, rambursări pentru carduri de credit și credite la UniCredit Bank, schimburi valutare, depozite la termen sau conturi de economii etc.). În plus, meniul îmbunătățit permite realizarea de plăți (transferuri între conturi proprii, alte conturi, sau plăți de facturi) chiar din ecranul de login, simplificând pașii necesari pentru efectuarea operațiunilor. Nu în ultimul rând, noua aplicație Mobile Banking de la UniCredit Bank include o funcție îmbunătățită de categorisire a tranzacțiilor, prin care clienții se bucură de control sporit asupra finanțelor proprii, având posibilitatea de a-și planifica, ajusta și verifica mai ușor bugetul.

În plus, clienții care folosesc aplicația Mobile Banking de la UniCredit se bucură de numeroase beneficii, printre care: Happy Hour Exchange Rate* (o oră pe zi în care pot face o operațiune de schimb valutar la curs publicat de BNR), bani înapoi pentru plata facturilor de utilități* (10 lei lunar pentru minimum trei facturi plătite/lună), +0,5 puncte procentuale față de dobânda standard la depozitele în lei constituite prin Mobile Banking. Detalii sunt disponibile în secțiunea Digital de pe website-ul UniCredit Bank.

Aplicațiile Online Banking și Mobile Banking ale UniCredit Bank nu au în prezent costuri de administrare. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul UniCredit Bank.