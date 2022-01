Anul 2021 s-a încheiat într-o notă pozitivă, atât bursa locală, cât și cele internaționale înregistrând noi maxime. Revenirea economică puternică de care am avut parte la nivel global, anul trecut, a venit cu costuri: niveluri-record ale inflației.

Așa cum știm încă de la finalul anului 2021, în acest an vom avea parte de majorări ale dobânzilor-cheie în majoritatea economiilor. La aceste modificări se adaugă și retragerea stimulentelor fiscale, anunțată de către Federal Reserve care, potrivit celor mai recente informații, intenționează să finalizeze programul de răscumpărări ale titlurilor de stat mai devreme decât plănuise inițial. Astfel, băncile centrale speră să estompeze creșterea inflației, cu ajutorul acestor instrumente de care dispun. Așadar, inflația rămâne una dintre principalele incertitudini cu care ne vom confrunta în 2022 și de care depinde evoluția piețelor globale. Am intrat în al treilea an de pandemie, iar piețele se află încă, în mare parte, sub influența acestei probleme sanitare. Majoritatea țărilor se află din nou pe o pantă crescătoare în ceea ce privește numărul de cazuri de coronavirus, iar posibilitatea ca noi lockdownuri să fie impuse pentru a opri răspândirea virusului, rămâne încă o temere a investitorilor. Până la apariția unor semne clare care ar putea arăta finalul pandemiei, piețele globale vor rămâne, în mare parte, sub influența evoluției acestei pandemii.

Tensiunile geopolitice la nivel mondial vor putea genera consecințe impredictibile asupra piețelor dacă vor continua. De aceea, primele luni ale acestui an vor fi dificile, tensiunile putând afecta atât prețul energiei, pe măsura intensificării tensiunilor ruso-ucrainiene, cât și lanțurile de aprovizionare, cu influență din regiunea Asiei.

În 2022 e posibil să avem o înclinație spre companiile cu fundamente solide și mai puțin spre cele care arată potențial de creștere, dar care nu reușesc să performeze, deocamdată, din punctul de vedere al rezultatelor financiare. De asemenea, vor fi în vizor și companiile care oferă dividende investitorilor, având în vedere că mulți vor dori să obțină randamente superioare ratei inflației, însă cu un risc asumat mai redus.

Vorbind de dividende, trecem la bursa locală, companiile românești fiind populare pentru randamentele dividendelor oferite, chiar dacă în ultimii doi ani, acestea s-au mai redus. Anul 2021 a fost cel mai bun an din istorie pentru Bursa de Valori București, atât din punctul de vedere al randamentelor aduse investitorilor, cât și al companiilor listate la bursă. Totodată, numărul investitorilor a crescut semnificativ în ultimul an, bursa devenind tot mai populară în rândul românilor.

Primele zile de tranzacționare din acest an au arătat o nehotărâre a investitorilor prezenți în piață, dar totuși cu o notă optimistă. Incertitudinile prezentate anterior vor genera volatilitate, astfel că, în acest an, e posibil să avem o evoluție mai puțin liniară a pieței. Creșterea dobânzilor va influența pozitiv sectorul bancar, care este așteptat să performeze bine din acest punct de vedere. Băncile au avut și în 2021 un an pozitiv, însă profiturile au fost obținute, în mare parte, ca urmare a reversării provizioanelor constituite în 2020.

Anul 2022 va fi, probabil, unul de tranziție spre noi repere economice și sociale. Având în vedere evoluția de anul trecut, e posibil să avem parte de o oarecare consolidare a pieței în acest an. Chiar și așa, alegând companiile potrivite, care înregistrează creșteri ale rezultatelor financiare, se vor putea obține randamente semnificative și în acest an. Cel mai important lucru este ca investitorii să rămână informați și să ia deciziile de investiție în cunoștință de cauză și, de asemenea, în cazul unor corecții apărute în piață, să găsească oportunitățile și să nu acționeze sub influența panicii.