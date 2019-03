Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE), cu sprijinul Alpha Bank România, Mastercard și PayU România lansează Proiectul pilot și cartea Educație Financiară pentru liceu.

Proiectul se va derula până la sfârșitul acestui an școlar în licee din București, Botoșani, Alba Iulia, Craiova și Drobeta Turnu Severin. Elevii din cadrul liceelor înscrise în proiect vor aprofunda cunoștințele de educație financiară cu ajutorul manualului gratuit pus la dispoziție de APPE.

Manualul de educație financiară pentru liceu este un instrument util ce dezvăluie tinerilor noțiuni de bază despre Banca Naționala a României, sistemul bancar românesc, economisire, creditare, instrumente de plată, internet banking, carduri, comerț electronic, buget, drepturile consumatorului de produse și servicii financiare.

Proiectul pilot Educatie Financiară pentru liceu reprezintă o nouă etapă a Proiectului de implementare a Educației financiare ca disciplină opțională derulat de APPE, care își propune să implice cadrele didactice, copiii şi părinţii acestora în activităţi de educaţie financiară, să contureze o imagine asupra modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor și asigurarea unei stabilități financiare personale. În cei șase ani de derulare, s-au înscris în proiect peste 400.000 de elevi şi dascăli din București și din cele 41 de județe ale tarii.

“Prima carte de educație financiară pe care am scris-o a fost în anul 2007. Am creat apoi acest proiect care cu ajutorul unor parteneri de nădejde s-a extins treptat, începând cu învățământul primar, în anul 2013, învățământul preșcolar în anul 2015 și gimnazial în anul 2017. Acum suntem aproape de momentul în care putem spune că am reușit să acoperim toate palierele de vârstă, de la preșcolari la elevii de liceu, copiii având la dispoziție în fiecare etapă a parcursului școlar manuale de educație financiară.” a declarat doamna Ligia Golosoiu, Președinte APPE.

“Educația financiară este o prioritate pentru Alpha Bank Romania și de aceea sprijinim acest proiect încă de la debutul său, din anul 2013. Ne-am implicat cu responsabilitate și în aceasta nouă etapă a proiectului, dedicată liceenilor, considerând că mai ales la această vârstă educația financiară asigură premizele unei vieți reușite și prospere pentru viitorii consumatori de produse și servicii financiare.” a declarat domnul Tiberiu Mercurian, director Directia Marketing, Alpha Bank Romania.

“Educația financiară este esențială unei societăți moderne și sănătoase, fiind la fel de importantă precum cei 7 ani de acasă. Ca lideri în industria globală de plăți, am simțit că este de datoria noastră să ne alăturam demersului inițiat de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație. Așadar, pentru a contribui la consolidarea unui limbaj financiar, pe înțelesul tuturor, dar și la sănătatea financiară a generațiilor viitoare, Mastercard a oferit informații fundamentale despre instrumentele noastre preferate de plată, cardurile. Ne bucurăm să facem parte din acest proiect și sperăm să vedem tot mai multe inițiative de acest fel.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România.

“A venit momentul să le oferim adolescenților acces formal și bine documentat la informații utile și de interes care îi vor ajuta să înteleagă mai bine cum funcționează comerțul online. Iar manualul de educație financiară pentru liceu realizat de APPE este un pas important în această direcție și merită toate laudele. PayU susține educația financiară în școli și vom continua demersurile de a le pune la dispoziție elevilor toate informațiile de care au nevoie despre ce înseamnă o plată online, cum se realizează ea, care sunt opțiunile pe care le au la dispoziție și cum se asigură ca vor plăti online rapid și în siguranță, astfel încât, pe viitor, aceștia să aleagă în cunoștință de cauză.” a declarat Elena Gheorghe, Business Development Manager PayU România.

Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație este membru afiliat OECD. Pe termen lung, APPE își propune ca prin proiectele sale să contribuie la formarea unui comportment rațional pentru viitorul consumator de produse și servicii bancare: un consumator responsabil, informat și avizat.