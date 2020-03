In saptamana 23 – 29 martie 2020, Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), in calitate de membru afiliat la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), va organiza, in Romania, Global Money Week (GMW) pentru toti elevii care studiaza disciplina “Educatie financiara” la scoala.

In aceasta perioada, elevii vor face vizite la banci, muzee, vor avea intalniri cu bancherii, vor realiza portofolii și afise pe tema Educatiei financiare.

Sub egida GMW, se va desfasura si cea de a VII a Editie a concursului national de Educatie financiara “Olimpiada Micilor Bancheri”.

Prima proba a concursului se va desfasura maine, 5 martie 2020, atunci cand circa 3.520 elevi (cca 10% din numărul elevilor care studiază educația financiară la școală 1 ora pe săptămână) din București si 35 județe, vor sustine prima faza, cea locala.

Faza nationala a Olimpiadei va avea loc la Bucuresti in data de 8 mai 2020, atunci cand 120 elevi se vor concura pentru a deveni “micul bancher al anului 2020”.