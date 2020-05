In premiera pentru piata de capital din Romania, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat in decembrie 2019, primele obligatiuni subordonate in moneda locala avand o maturitate de 10 ani, in valoare totala de 480 milioane de lei si un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni. Investitori unici au fost doua institutii financiare internationale: International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

“Obligatiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea in fondurile proprii ale bancii, intarind si diversificand pozitia de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clientii sai in perioada dificila pe care o traversam si va contribui la finantarea sustenabila a economiei romanesti, inclusiv prin investitii in proiecte verzi”, a spus James Stewart, vicepresedinte Trezorerie si Piete de Capital Raiffeisen Bank.

ASF admite obligatiunile Raiffeisen Bank pe Bursa de la Bucuresti

Preocupata fiind de dezvoltarea pietei de capital si de transparenta, Raiffeisen Bank a depus si a primit aprobarea ASF pentru prospectul de listare a obligatiunilor in data de 6 mai 2020, iar obligatiunile urmeaza a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 14 mai 2020.

Procesul de emitere si admitere la tranzactionare a obligatiunilor a beneficiat de consultanta si asistenta oferite de echipa departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.

Despre departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank

Este unul dintre cei mai importanti jucatori ai pietei de capital din Romania cu o experienta bogata ce acopera aproximativ 40% din valoarea emisiunilor de obligatiuni municipale si corporative listate la Bursa de Valori Bucuresti in ultimii 15 ani. Printre cele mai insemnate tranzactii pe care le-a intermediat echipa de Investment Banking se numara emisiunile de obligatiuni ale Municipiului București, Raiffeisen Bank Romania, emisiunile de titluri de stat destinate populatiei precum si plasamentele private internationale ale RCS-RDS si NEPI, ca parte a echipei de Debt Capital Markets a Grupului Raiffeisen Bank International.