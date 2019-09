Un părinte poate acumula peste 52.000 de lei, prin economisirea alocației copilului timp de 18 ani, potrivit unui comunicat de presă al Aegon România .

În prezent, populația cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani se ridică la 2.838.532, conform unei informări recente a Institutului Național de Statistică. Aceştia beneficiază de o alocaţie de stat de 300 lei/ lună, până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar ulterior valoarea acesteia este de 150 lei pe lună.

Dacă un părinte ar administra aceste sume timp de 18 ani printr-o asigurare de viață cu economisire, ar putea obține peste 52.000 lei, față de cei 36.000 lei, totalul alocațiilor neinvestite.

Aegon militează pentru conștientizarea și educarea românilor în direcția încheierii mai multor asigurări pentru securizarea viitorului financiar. În acest scop, compania a lansat, la jumătatea acestui an, campania “Tu cum investești alocația copilului tău?”, alături de Banca Transilvania şi Alpha Bank, care se concentrează pe asigurarea de viață ca variantă de investiție durabilă a alocaţiei pentru viitorul copilului.

„În afară de sănătate, educația este cea mai importantă pentru viitorul unui copil și este firesc pentru un părinte să fie într-o continuă preocupare pentru a le oferi copiilor săi șansa de a putea frecventa instituții de învățământ cât mai performante, în țară sau în străinătate. De asemenea, conform datelor Ghidului Complet al Universităților (The Complete University Guide), costul mediu pentru a urma studii superioare în România ajunge la 2.000 euro pe an, iar în străinătate poate să depășească 10.000 euro pe an. Am luat toate aceste date în considerare, în momentul în care am decis să lansăm campania „Tu cum investești alocația copilului tău?”, care se adresează părinţilor care încasează lunar alocaţia într-un cont deschis la Banca Transilvania sau la Alpha Bank.

Vrem să încurajăm oamenii să folosească alocaţia copilului pentru a investi în viitorul acestuia, putându-i astfel asigura accesul la studii superioare de calitate. Tocmai pentru că alocația lunară nu este o sumă mare, există şansa ca aceasta să fie cheltuită pe lucruri nesemnificative pe termen lung. O asigurare de viață cu economisire, cum sunt Aegon Fii Sigur şi Aegon de Viitor, este un sprijin financiar semnificativ pe care i-l poți oferi copilului tău, la majorat, te ajută să fii consecvent în strângerea banilor pe termen lung și protejează familia, în caz de accident sau deces al unui părinte”, explică Sînziana Maioreanu, CEO al Aegon România.

Campania “Tu cum investești alocația copilului tău?” îi vizează pe toți clienții Băncii Transilvania şi Alpha Bank care primesc alocațiile copiilor într-un cont deschis la oricare dintre acești doi parteneri bancari ai Aegon.

În afara disciplinării în ceea ce privește comportamentul de economisire pe termen lung, acest tip de asigurare oferă persoanei asigurate și sprijin financiar în situații neprevăzute, fiind vorba despre o asigurare de viaţă cu economisire.



Sumele primite de la stat de copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani au fost majorate, începând cu 1 aprilie 2019. Astfel, în prezent, un copil de până în doi ani beneficiază de o alocație de 300 lei/ lună, față de 200 lei, cât era până acum. Indemnizațiile copiilor și tinerilor cu vârste aflate între 2 și 18 ani au crescut de la 84 lei/lună, la 150 lei/lună.



“Cea mai mare grijă a unui părinte este legată de copilul său, fie că vorbim despre ajutorul pe care vrea să i-l dea pentru a merge la facultate, pentru a da avansul pentru o locuință, pentru a începe o afacere, pentru a-și cumpăra o mașină etc. Acest lucru este firesc, iar noi l-am observat și printre clienții Aegon. Astfel, unu din doi clienți îi desemnează ca beneficiari ai polițelor de asigurare pe copiii lor. De aceea, cred că este important să îi susținem și să le oferim soluții de economisire care să-i vizeze direct pe urmașii lor”, a adăugat Sînziana Maioreanu.

“O altă îngrijorare pe care am observat-o din discuțiile cu clienții noștri este legată de costul studiilor din sistemul de învățământ superior. În condițiile în care datele furnizate de Comisia Europeană relevă că doar puțin peste 26% dintre români au studii superioare, față de media europeană care este de 40%, cred că este important să încurajăm părinții să facă economii pentru a contribui la educația copiilor. De asemenea, sondajele Eurostat arată că 80,7% dintre absolvenții de facultăți din România își găsesc un loc de muncă imediat după terminarea studiilor, ceea ce demonstrează, dacă mai era nevoie, că investiția în educație echivalează cu oportunități mai bune din punct de vedere profesional”, a mai subliniat Directorul General al Aegon România.