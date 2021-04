CEC Bank, una dintre cele mai mari bănci de retail din România, devine una din băncile care lansează pentru clienții săi funcționalități bazate pe servicii open banking în regiunea CEE. Pe piața românească, CEC Bank și Banca Transilvania – lider de piață în industria bancară și care a lansat o funcționalitate similară în platforma sa NEO în septembrie 2020, sunt singurii actori care profită de implementarea Directivei revizuite privind serviciile de plată (PSD2) prin conectarea la date de la alte bănci.

Cadrul de reglementare al PSD2 prevede obligativitatea accesului băncilor la propriile date bancare prin API-uri, permițând conectivitatea și integrarea securizată a oricărui tip de aplicație digitală. România devine una dintre puținele țări din regiunea CEE, cu doi jucători bancari care conduc la adoptarea sistemului open banking pe piața locală.

Odată cu noua implementare în CEC Bank, proiect dezvoltat de ASEE (Asseco SEE) în cooperare cu Finqware, toți clienții băncii pot vizualiza de acum înainte soldul conturilor și tranzacțiile de la alte 9 bănci și instituții financiare de top. Lista include cele mai mari bănci din România: Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Unicredit Bank, ING Bank, Libra Internet Bank, Alpha Bank, dar și Revolut.

Aplicația de Mobile Banking dezvoltată de ASEE care face posibil acest lucru a fost actualizată cu o nouă funcționalitate pentru CEC Bank, pentru a oferi clienților băncii posibilitatea de a obține informații de cont de la băncile menționate anterior. Funcționalitatea va oferi clienților opțiunea de utilizare facilă a conturilor din alte bănci și le va permite autentificarea prin aceleași ecrane și experiență pe care o au accesând direct băncile respective. Având conturile agregate în aplicația mobilă a CEC Bank, clienții le vor putea vizualiza într-un meniu dedicat accesării tuturor conturilor.

Cu ajutorul middleware-ului de conectivitate bancară de la Finqware, CEC Bank poate oferi acum clienților săi acces la toate băncile principale din România. Funcția multibanking lansată de instituția financiară va permite clienților săi să conecteze în siguranță la toate celelalte conturi bancare în aplicația mobilă CEC Bank. Astfel, utilizatorul final poate verifica soldul și istoricul tranzacțiilor conturilor sale cu ceilalți furnizori financiari. Aceasta este o modalitate rapidă și simplă de a obține o imagine agregată a finanțelor lor, la nivel individual sau de gospodărie.

“Aplicația mobilă dezvoltată de ASEE și utilizată de CEC Bank este actualizată și îmbunătățită constant cu cele mai avansate funcționalități disponibile pe piața digitală financiară. Această ultimă funcționalitate de open banking adăugată este exemplul perfect al dezvoltărilor de ultimă generație pe care ASEE le oferă, făcând din CEC Bank unul din liderii transformării digitale de pe piața locală, agregând cel mai mare număr de conturi disponibile în prezent. Acesta este rezultatul colaborării constante cu banca și partenerii săi, înțelegând în același timp nevoile clienților și stabilind tendințe tehnologice pentru serviciile financiare viitoare”, a declarat Adrian Năstase, Country Leader ASEE România.

“La Finqware suntem fideli misiunii noastre de a pune la treabă servicii open banking și de a îmbunătăți modul în care persoanele fizice și companiile își gestionează banii. Suntem mândri să lucrăm cu CEC Bank ca partener de inovare, alimentând capacitățile de consum de date deschise în beneficiul clienților lor. Lucrăm deja la următorii pași ai parteneriatului nostru, așteptând cu nerăbdare implementarea noilor oportunități de utilizare PSD2 cu banca. Optimizarea afacerii bazate pe date este strategia noastră comună pe termen lung, pe lângă consumul de servicii open banking.” a declarat Cosmin Cosma, Co-fondator & CEO al Finqware.

“Digitalizarea este un pilon important în strategia CEC Bank și suntem deschiși la noi tehnologii care permit servicii fiabile, mai rapide și o experiență îmbunătățită a clienților. Modelul nostru de afaceri omni-canal ne permite să ne valorificăm creșterea atât în rețeaua noastră de vânzări offline – cea mai mare din România, cât și prin noile canale digitale. Cu ASEE și Finqware, am adus serviciul multibanking din laborator pe piață în timp record, lansând noua funcționalitate în mai puțin de patru luni. Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri la extinderea caracteristicilor de open-banking la serviciul de inițiere a plăților “, a declarat Mugur Podaru, Director, Direcția Operațiuni la Distanță, CEC Bank.

ASEE este una dintre cele mai mari companii IT din domeniul producției și implementării de soluții și servicii software proprii în regiunea Europei de Sud-Est, Turcia, Spania, Portugalia, Andorra, Columbia, Peru, Republica Dominicană, Slovacia și Republica Cehă. Compania oferă soluții TIC pentru diverse structuri ale industriei, inclusiv sectorul financiar, sectorul de plăți, administrația publică și telecomunicații. Compania oferă produse și servicii în cadrul activității de plăți sub numele Payten. Din octombrie 2009, acțiunile Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) sunt cotate la Bursa de Valori din Varșovia. ASEE Group are 2.900 de angajați în 23 de țări. Peste 10 bănci din cele 15 cele mai mari din sud-estul Europei sunt deja clienți ai Asseco SEE. ASEE Group face parte din Asseco Group, cea mai mare companie IT din Polonia și Europa Centrală și de Sud-Est. Asseco Group este prezent în peste 55 de țări din întreaga lume (majoritatea țărilor europene, Israel, SUA, Africa, Japonia și Canada), cu peste 27.000 de angajați. Compania se dezvoltă atât organic, cât și prin achiziții – din 2004 a realizat peste 80. Companiile Asseco sunt listate la Bursa de Valori din Varșovia (WSE), Bursa de Valori din Tel Aviv și NASDAQ Global Markets.

Finqware este o companie europeană de tehnologie cu sediul în România, cu scopul de a pune în aplicare serviciile bancare de tip open-banking. Rezolvând complexitatea serviciilor bancare deschise prin intermediul infrastructurii sale de date multi-bancare cloud, compania își propune să fie o platformă pentru inovare în FinTech, cu accent pe Europa Centrală și de Est. Compania a fost recunoscută la nivel internațional pentru tehnologia sa cu numeroase premii, inclusiv un premiu de excelență din partea Comisiei Europene și a fost recent recunoscută ca singurul actor relevant în spațiul de agregare a datelor bancare din CEE de către FT Partners. Finqware este, de asemenea, membru al RoFin.tech , Asociația Română Fintech.