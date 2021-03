Grupul Asseco South Eastern Europe, (WSE: ASEECOSEE, ASE) a anunțat rezultatele financiare din T4 și întreg anul 2020 conform cărora compania a înregistrat creșteri de 15% și, respectiv, 12% a veniturilor din vânzări, comparativ cu aceleași perioade ale anului 2019, generând venituri din vânzări de 73,7 milioane EUR în T4 2020 și 229,4 milioane EUR în 2020, se arată într-un comunicat de presă remis de companie.

Cea mai mare creștere a veniturilor din vânzări în T4 2020 a fost generată de divizia de Soluții Dedicate și s-a ridicat la 32,6 milioane EUR, în creștere cu 7,4 milioane EUR (30%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. În timp ce, în întreg anul 2020, cea mai mare creștere a veniturilor din vânzări a fost realizată de divizia de Plăți, unde acestea au totalizat 102,8 milioane EUR, în creștere cu 17,3 milioane EUR (20%) comparativ cu 2019

Profitul operațional al Grupului ASEE în T4 2020 a crescut cu 20% comparativ cu T4 al anului precedent și a crescut cu 28% comparativ cu întregul an anterior și s-a ridicat la 9,7 milioane EUR și respectiv 32,6 milioane EUR. Creșterea profitului operațional consolidat al Grupului în T4 s-a datorat în principal diviziei de Soluții Dedicate, unde EBITA a crescut cu aproape 1,8 milioane EUR.

EBITDA a Grupului ASEE a crescut cu 1,4 milioane EUR (11%) comparativ cu T4 2019 și a ajuns la 13,9 milioane EUR în T4 2020, după 12 luni crescând la 40,9 milioane EUR în 2019 la 49,8 milioane EUR în 2020 (în creștere cu 22 %)

Profitul net consolidat al Grupului ASEE în T4 2020 s-a ridicat la 7,8 milioane EUR, în creștere cu 1,2 milioane EUR (18%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, iar pentru întregul 2020 a fost de 26,4 milioane EUR, în creștere cu 25%.

Comenzile în curs în T1 2021 s-au ridicat la 53,8 milioane EUR, în creștere cu 9% față de T1 2020, iar de un an la altul în creștere cu 2% și s-au ridicat la 164,5 milioane EUR.

”2020 a fost un alt an foarte bun din istoria grupului ASEE, în pofida pandemiei globale Covid-19. Veniturile din vânzări au crescut cu 12%, profitul operațional a crescut cu 28% și EBIDTA a crescut cu 22%. O astfel de îmbunătățire considerabilă a rezultatelor financiare, comparativ cu anul precedent, a fost posibilă datorită unei îmbunătățiri substanțiale a eficienței diviziilor Bancară și Soluții Dedicate, precum și unui portofoliu crescut de operațiuni a diviziei de Plăți (Payten). În Payten, cea mai mare creștere a veniturilor din vânzări a fost generată de linia comercială a serviciilor legate de POS. Veniturile din vânzări au crescut, de asemenea, în liniile de servicii legate de ATM-uri și comerțul electronic, acestea din urmă fiind influențate de pandemia globală. La ASEE, creșterea veniturilor din vânzări a fost realizată prin soluții bancare mobile și omnicanal. Mai mult, în acest an neobișnuit, am observat un interes crescut al clienților față de soluțiile de comunicare la distanță, gestionarea documentelor la distanță, precum și soluțiile care permit gestionarea problemelor legate de pandemie”, a comentat Piotr Jeleński, președintele Consiliului de administrație al Asseco South Eastern Europe S.A.

Divizia de Plăți (Payten)

Veniturile din vânzări în Payten s-au ridicat la 26,9 milioane EUR în T4 și la 102,8 milioane EUR după douăsprezece luni din 2020, în creștere cu 6% și, respectiv, cu 20%, comparativ cu perioadele corespunzătoare din anul precedent. În T4, veniturile crescute din vânzări au fost generate de linia comercială de servicii legate de POS, în timp ce pe tot parcursul anului, de asemenea, de serviciile legate de ATM și liniile comerciale ale comerțului electronic. Profitul operațional al unității comerciale de Plăți în T4 a fost de 2,4 milioane EUR, în scădere cu 0,5 milioane EUR (-16%), iar la sfârșitul anului 2020 a totalizat 14,7 milioane EUR, în creștere cu 1,9 milioane EUR (15%) comparativ cu 2019.

EBITDA consolidat în T4 2020 s-a ridicat la 5,7 milioane EUR, în scădere cu 0,5 milioane EUR (-9%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, în timp ce după douăsprezece luni din 2020 a atins 27,8 milioane EUR, în creștere cu 3,6 milioane EUR (15%) comparativ cu anul precedent

Divizia Bancară

Veniturile din vânzări ale unității comerciale de Tranzacții bancare au atins în T4 2020 14,2 milioane EUR, în creștere cu peste 0,4 milioane EUR (3%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent și 46,4 milioane EUR la sfârșitul anului 2020, în creștere cu 2,7 milioane EUR (6%) ) comparativ cu 2019.

Profitul operațional în T4 2020 s-a ridicat la 4,7 milioane EUR, în creștere cu 0,4 milioane EUR (8%) comparativ cu T4 2019, în timp ce a ajuns la aproape 11,9 milioane EUR după 12 luni din 2020, în creștere cu 2,7 milioane EUR (30%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

EBITDA consolidat în T4 2020 a totalizat 5,3 milioane EUR, în creștere cu 0,4 milioane EUR (8%), iar la sfârșitul anului 2020 s-a ridicat la 14,4 milioane EUR, în creștere cu 3 milioane EUR (26%) comparativ cu 2019.

Divizia de Soluții Dedicate

Veniturile din vânzări ale unității comerciale de Soluții dedicate în T4 2020 s-au ridicat la 32,6 milioane EUR, în creștere cu 7,4 milioane EUR (30%) comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în timp ce în 2020 au ajuns la 80,2 milioane EUR, în creștere cu 4,5 milioane EUR (6 %) comparativ cu 2019.

Creșterea dinamică a veniturilor din vânzări, împreună cu o eficiență îmbunătățită, s-au tradus într-un profit operațional în valoare de 2,6 milioane EUR în T4, în creștere cu aproape 1,8 milioane EUR comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. După douăsprezece luni din 2020, profitul operațional a atins 6 milioane EUR, în creștere cu 2,3 milioane EUR (64%) comparativ cu 2019.

EBITDA al unității comerciale de Soluții dedicate s-a ridicat la 2,9 milioane EUR în T4, în creștere cu 1,6 milioane EUR față de T4 2019, în timp ce în 2020 a totalizat 7,6 milioane EUR, în creștere cu 2,4 milioane EUR (45%) față de anul precedent.