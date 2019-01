​Traderii atacă leul și așteaptă cotațiile de astăzi ale Bancii Naționale a României pentru a observa nivelul de apărare, susțin unii analiști.

Banca Centrala este prinsă acum într-o dilemă dificilă: să crească dobânda, ceea ce ar afecta puternic sistemul bancar (dată fiind taxa pe active bancare) sau să sprijine cursul?

Cursul de schimb a continuat să crească rapid. Deschiderea pieței valutare de la București de astăzi – 4,75 de lei pentru un euro, față de 4,71 ieri, la oficial. Băncile vând un euro și cu 4,83 lei, în această dimineață. Analiștii de la Londra vorbesc despre un curs de 5 lei, în acest an.

BNR a cotat astăzi un euro la 4.7569 lei, un nou record.

Andrei Caramitru, economist, explică pentru Hotnews.ro că atacurile speculative din aceste zile sunt “full on acum.”

“Orice trader înțelege acum asta și atacă leul. Cei de la BNR încearcă să calmeze lucrurile, însă nu au argumente de ce nu s-ar duce leul și spre 7, dacă e un atac major al speculatorilor internaționali . Efectiv nu au cum sa mai reacționeze rațional vorbind”, a explicat pentru HotNews.ro Andrei Caramitru, consultant economic și antreprenor.

Caramitru explică pe pagina sa de Facebook la ce asistăm în aceste zile: “Intr-o situație identică cu cea in care suntem acum, lira turcească s-a devalorizat anul trecut de la 4.5 la 7.5 in câteva luni (creșterea explozivă s-a întâmplat in doar 2-3 săptămâni de atac speculativ brutal). La noi însă – BNR nu poate creste dobânzile pentru că la un ROBOR de doar 2.5%, 70% din profitul bancar este deja naționalizat (prin “taxa pe lăcomie”) . La un ROBOR de 5/10/20% băncile intră în incapacitate de plată și implozie.

Pe scurt – PSD din prostie a arestat toți soldații din armata de apărare, a anunțat inamicul că nu mai avem armată și a mai și deschis larg porțile”, comenteaza analistul.

Și Florin Cîțu, fost bancher și actual senator PNL, vorbeste despre un atac speculativ pe leu și consideră că situația este mai rea decât în anul 2008.

“Asa arata in acest moment situatia. Mai rau ca in 2008.

Leul se tranzactioneaza, pe pietele internationale la 4.77 pentru 1 euro!!!

Se pare ca traderii internationali au inteles ca BNR nu poate sa intervina fara sa falimenteze sistemul bancar si economia.

Interventiile BNR, vand euro si cumpara lei, cresc dobanzile si implicit taxa pe care o platesc bancile.

Cine profita de aceasta situatie? Speculatorii. Rusi? Chinezi?

Este momentul ca institutiile statului care se ocupa de securitate nationala sa verifice daca OUG 114 nu a avut ca obiectiv imbogatirea unor speculatori de la est sau a unor consilieri ai premierului”, scrie senatorul pe pagina sa de Facebook.