Banca Comercială Română a aprobat 1.654 de finanțări, în valoare totală de aproape 1,4 miliarde lei, prin intermediul programelor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, care beneficiază de garanția statului și care au fost operaționale în 2022 (IMM Invest, IMM Prod, Rural Invest și Garant Construct). BCR a înregistrat o creștere de 80% a stocului de finanțări cu garanții guvernamentale, comparativ cu primul semestru din 2021, când au fost înregistrate 589 de tranzacții în valoare de 770 miliarde de lei.

Creșterea BCR a fost accelerată în special de IMM Prod, care, în iunie 2022, a înregistrat peste 180 de tranzacții, în valoare de 411 milioane lei. IMM Prod deține o pondere de 30% din totalul creditelor acordate de BCR prin programele guvernamentale dedicate IMM-urilor. Obiectivul principal al acestui program este finanțarea producţiei, creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, precum și digitalizarea activităţii și îmbunătăţirea standardelor de mediu.

Bogdan Cernescu: ultimii trei ani înseamnă 5.623 de finanțări acordate de BCR prin programele de garantare

„Am susținut activ accesarea de credite bancare garantate de stat, pentru asigurarea activității curente sau pentru investiții, facilitând accesul antreprenorilor la informații și oferind consiliere pentru implementarea și monitorizarea proiectelor. În cifre, ultimii trei ani înseamnă 5.623 de finanțări acordate de BCR prin programele de garantare, cu o valoare totală a creditelor de 4,3 miliarde de lei. IMM-urile sunt oxigenul economiei, iar rolul nostru este să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului antreprenorial. De aceea, un plan de afaceri consolidat sau un plan de extindere a business-ului bine construit trebuie să țină cont de contextul economic, de dinamica internațională și de inovațiile care aduc valoare adaugată mare. Este nevoie să stimulăm producția locală, să creăm și să protejăm locurile de muncă, iar BCR este aici ca să se implice. Rezultatele obținute în 2022 ne arată încă o dată că suntem un partener de încredere și că împreună putem construi pe termen lung, cu soluții adaptate la nevoile de business ale antreprenorilor”, a declarat Bogdan Cernescu, Director Executiv Corporate Coverage BCR.

BCR a fost una dintre principalele bănci care a susținut IMM Prod și și-a adaptat și automatizat rapid fluxurile interne, pentru a livra un răspuns cât mai rapid antreprenorilor, oferindu-le în același timp consilierea și soluțiile optime personalizate pentru a raspunde nevoilor lor.

Oana Bâra: ADA, primul chatbot inteligent oferă informații despre programele de finanțare

„Dacă pentru antreprenorii care au accesat IMM Prod, acordarea finanțării de către BCR a reprezentat soluția pentru extinderea business-ului, pentru noi a însemnat reconfirmarea faptului că avem antreprenori cu viziune, atenți să stimuleze păstrarea locurilor de muncă, dar și să conducă transformarea spre o economie verde. Ne-am bucurat să vedem că tranzacțiile aprobate în IMM Prod au ca obiect achiziția de echipamente de producție, eficiență energetică, achiziția panourilor fotovoltaice, construcția și achiziția halelor de producție.

Noi punem la dispoziția antreprenorilor o gamă largă de soluții de creditare, însă fiecare client are nevoie de o abordare personalizată. Credem în decizia informată și, de aceea, le oferim și un set de instrumente care să îi ajute să acceseze informațiile utile de care au nevoie pentru a construi un business puternic și o relație de încredere cu angajații, cu clienții și cu investitorii. Pe BCR Școala de Business avem și un curs dedicat programelor de finanțare, iar, în prima parte a acestui an, am lansat ADA, primul chatbot inteligent care oferă informații despre programele de finanțare și care este soluția optimă pentru nevoile de business ale unui antreprenor”, a declarat Oana Bâra, Coordonator Programe de Finanțare BCR.

Programele de finanțare cu garantie de stat dedicate IMM-urilor s-au încheiat pe 30 iunie, iar o nouă editie a acestor programe este în curs de lansare. Procesul pe care un antreprenor trebuie să îl urmeze pentru a beneficia de avantajele programelor, precum și toate detaliile necesare pot fi accesate pe https://www.bcr.ro/ro/business, în cadrul ghidurilor special pregătite.

Pentru mai multe detalii și informații despre alegerea optimă a programului de finanțate pentru IMM-uri, BCR pune la dispoziția antreprenorilor primul chatbot inteligent – ADA, disponibil pe site-ul BCR, care oferă informații personalizate despre programele de finanțare.