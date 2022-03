Grupul Intesa Sanpaolo va dona 10 milioane de euro pentru a sprijini masurile de solidaritate si ospitalitate pentru poporul ucrainean. Pe viitor, banca pregătește inclusiv o strângere de fonduri prin platformele pe care le administrează.

Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo, explica: „Intesa Sanpaolo a fost intotdeauna profund implicata in comunitatile sale, prezenta printre oamenii din teritoriile in care isi desfasoara activitatea. In calitate de grup bancar european lider si singura banca italiana prezenta in Ucraina, intentionam sa dam un semn concret de apropiere poporului ucrainean afectat de aceasta grava urgenta umanitara.

“Inițiativa băncii este o continuare a implicării filialei ucrainiene Pravex, colegi care nu au încetat niciodată să susțină țara, să deschidă sucursale și să asigure servicii bancare în circumstanțe severe. Rămânem aproape de ei și de familiile lor și le mulțumim încă o dată. De asemenea, mulțumim oamenilor noștri din filialele din Slovacia, Ungaria, România și Moldova pentru primirea și susține colegii noștri ucraineni”, a spus Messina.

Potrivit băncii, decizia luată împreună cu președintele Gian Maria Gros-Pietro își propune să ofere 10 milioane de euro pentru a sprijini proiectele de solidaritate și ospitalitate pentru cei afectați de această criză. Urgența umanitară face ca această inițiativă să fie urgentă, un ajutor concret și imediat, atât acum, cât și pentru evoluțiile viitoare.