Banca Transilvania prezintă zilnic pe site statusul solicitărilor pentru amânarea ratelor, şi anume: numărul de solicitări şi de soluţionări, respectiv numărul de aprobări şi de răspunsuri negative.

Informaţiile extrem de utile sunt actualizate zilnic.

Pana in prezent, Banca Transilvania a primit 35.793 de soliticari de la clientii sai, iar 20.226 au fost deja soluționate. Potrivit băncii, peste 95% dintre cererile solutionate au primit un raspuns pozitiv, iar 941 nu s-au incadrad in normele impuse de guvern si au primit raspuns negativ (4%).



Clienţii BT au trei variante prin care pot solicita amânarea plăţii ratelor până în 14 mai a.c.:

* pe siteul BT;

* Prin aplicaţia BT Visual Help (apel la 0264 308 000 – accesarea linkului primit prin SMS – accesarea aplicaţiei/Opţiune amânare rate);

* Telefonic, la 0264 308 080 (echipa Customer Care BT).

Potrivit BT, daca esti client persoana fizica, iar aceasta perioada este o provocare pentru tine, poti opta pentru varianta prevazuta de OUG 37/ 2020, privind Acordarea unor facilităti pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care iti permite sa optezi pentru o perioda de amanare intre 1 si 9 luni, pentru imprumuturile in sold de tipul:

– credite de consum

– credite cu garantie imobiliara

– Prima Casa

Pe scurt, cum vom implementa OUG 37/2020 in BT:

Vom oferi posibilitatea suspendarii obligatiei de plata pentru maxim 9 luni, fara ca scadentele ratelor amanate sa depaseasca data de 31 decembrie 2020.

Cum vom calcula dobanda amanata:

Pentru creditele CU garantie imobiliara, inclusiv Prima Casa, facilitatea de amanare la plata a ratelor se va realiza intocmai prevederilor OUG 37/ 2020. In cazul in care, maturitatea ramasa a creditului este mai mica de 60 de luni, dobanda acumulata pe perioada de amanare se va esalona cu rata dobanzii de 0% pe intreaga perioada ramasa.

Pentru creditele FARA garantie imobiliara vom calcula dobanzile datorate pentru perioada de amanare ca si o creanta separata la contractul de credit si o vom esalona pe maturitatea ramasa a creditului, similar creditelor cu garantie imobiliara, cu dobanda 0%.

Daca veti decide sa adresezi bancii o cerere de amanare a platii ratelor, datele tale vor fi prelucrate conform detaliilor pe care le regasesti AICI

Cardurile de credit

Pentru cei peste 500.000 de clienti cu carduri de credit care nu au in prezent intarzieri la plata obligatiei lunare, s-a extins perioada de gratie pana in data de 25 mai.

Perioada de gratie se aplica inclusiv pentru tranzactiile efectuate in rate. De exemplu, pentru o tranzactie efectuata in rate in luna februarie, prima rata va fi scadenta intre 1 – 25 mai, in loc de 25 martie, iar a doua rata va fi scadenta pana in 25 iunie etc. De asemenea si ratele care erau scadente pana in 25 martie, vor beneficia de noua scadenta, anume 25 mai;

Pentru tranzactiile efectuate in rate in lunile martie si aprilie, prima rata va fi scadenta in 25 iunie;

Desi clientii nu au obligatie de plata, cei care doresc pot sa isi alimenteze cardul. Recomandam modalitatile online: BT Pay, Internet & Mobile Banking BT24.

Nota: Chiar daca clientii au setata optiune de rulaj automat in BT Pay, acesta nu va fi realizat in data de 25 martie, ci doar in data de 25 mai. Daca totusi se doreste plata obligatiilor, recomandam transferul intre carduri.