Banca Transilvania lansează astăzi BANK Friday, o nouă campanie de shopping bancar online. De la începutul pandemiei, BT a lansat alte cinci astfel de campanii, în vederea creşterii accesului clienţilor la împrumuturi pentru planurile pe care le au în această perioadă.

BANK Friday vine în perioada 6 – 15 noiembrie a.c. cu cele mai bune oferte BT din acest an la câteva dintre cele mai solicitate produse şi servicii: credite pentru locuinţă, împrumuturi de nevoi personale, carduri de cumpărături, carduri business, overdraft, leasing auto, BT Pay şi asigurări. Banca are o ofertă online inclusiv pentru medici, creditul de nevoi profesionale.

De exemplu, dobânda variabilă la creditele imobiliare/ipotecare în lei este de 4,56% (IRCC + 2,39% p.a., zero comision de analiză şi poliţa PAD oferită de Groupama, gratuită timp de un an. La creditul de nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj, dobânda este fixă, de 6,99%, iar comisionul de analiză este zero.

Dacă împrumutul de nevoi personale e accesat împreună cu cardul de cumpărături STAR, dobânda este fixă, de 6,49%, iar cardul vine cu 250 de puncte STAR pentru o linie de credit de minim 2.000 de lei şi cumpărături de cel puţin 500 de lei până în 31 decembrie 2020.

“Am lansat Black Friday acum 6 ani, în 2014 şi am fost prima bancă din România care a venit cu evenimente de shopping pentru clienţi. Facem asta pentru că vedem cât sunt de apreciate şi vrem să fim în continuare alături de visurile şi ambiţiile clienţilor. Bank Friday, lansat azi, este cea mai bună ofertă BT din acest an.” – declară Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing şi Comunicare, Banca Transilvania.

Pentru că se apropie şi alte campanii de Black Friday la diferiţi comercianţi, Banca Transilvania a pregătit pe platforma online Intreb BT informaţii how to pentru gestionarea optimă a cardurilor, cum ar fi: modificarea limitei de tranzacţionare, înrolarea unui card în 3D Secure pentru plăţile online, precum şi alte detalii despre produsele şi serviciile băncii folosite la plata online a cumpărăturilor.

Pentru informaţii despre conturi, produse şi servicii, clienţii au la dispoziţie chatbot-ul Livia de la BT. De asemenea, două dintre cele mai noi funcţionalităţi ale super-appului BT Pay ajută ca shoppingul online să fie cât mai uşor: acces la detaliile despre fiecare card din aplicaţie – număr, data expirării şi CVV -, respectiv autentificare biometrică sau folosind metoda de deblocare a telefonului.