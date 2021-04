Banca Transilvania vine cu o nouă iniţiativă Bucureştiul Întreprinzător, platformă online despre oamenii şi ideile de business care au transformat capitala în cel mai întreprinzător oraş din România. Este vorba de harta business-urilor din Bucureşti, cu branduri de cartier apreciate, care pot fi înscrise online pentru a fi cât mai cunoscute, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. BT continuă astfel iniţiativele începute în 2020, #CumparaDeLangaTine şi CumparaDeLaoAfacereMica, prin care şi-a propus să solidarizeze românii pentru a susţine afacerile locale.

Prin Bucureştiul Întreprinzător 3.0, banca doreşte să contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la cele 17 cartiere cuprinse în campanie. Din acelaşi motiv, campania cuprinde inclusiv mesaje vizuale care vor ajunge la business-urile bucureştene, în linie cu brandul, poziţionarea fiecărui cartier din care fac parte: cartierul Piața Victoriei– Toate drumurile duc la Victorie(i), Băneasa – Mon glamour, Colentina – Un bazar local cu fler internaţional, Berceni – La stradă e sufletul comerțului, Pipera – Tunari – Un festival de business etc. De asemenea, o parte dintre afacerile înscrise online în platforma Bucureştiul Întreprinzător vor beneficia de promovarea băncii prin canalele proprii de comunicare.

Un studiu recent realizat Reveal Marketing Research şi Banca Transilvania pe baza a peste 500 de interviuri online cu locuitori din Bucureşti cu vârsta între 18 şi 50 de ani arată că 85% dintre aceştia preferă să cumpere de la business-uri din cartier, aflate în proximitatea locuinţei. Argumentele ţin atât de economisirea timpului (86%), cât şi de calitatea produselor şi serviciilor (peste 50%). Majoritatea respondenților s-au arătat loiali afacerilor din cartierele lor, 57% recomandându-le prietenilor.

Bucureştiul Întreprinzător 1.0 şi 2.0

Recomandarea antreprenorilor a fost prima etapă a programului Bucureştiul Întreprinzător: antreprenorii promovaţi au nominalizat, la rândul lor, alte idei îndrăznețe, precum Pegas, Radio Guerrilla, 5 to go, Frufru, În Fața Blocului, Tea Tomescu, Orchestra Simfonică Bucureşti, Times New Roman, Pain Plaisir, Maison Dadoo sau Summer Well.

Etapa a doua din Bucureştiul Întreprinzător a venit cu ceva nou, recomandarea vedetelor – persoanele care au ales să se alăture iniţiativei BT au nominalizat şi promovat branduri ale antreprenorilor din Bucureşti, arătându-şi astfel susţinerea.

Lansat în iunie 2016, programul este o premieră în comunicarea băncilor din România, prin care BT contribuie la formarea unei comunități aparte, Bucureştiul Întreprinzător.