Banca Transilvania a primit certificare ISO9001:2015 pentru activitati de acceptare a cardurilor la plata prin POS-uri – aplicatie si terminale de plata asistate, neasistate si virtuale – si activitati de eCommerce. Organismul de certificare este SGS Romania, parte a grupului SGS, lider mondial in domeniul inspectiei, verificarii, testarii si certificarii.

Astfel, BT este prima banca din Romania care primeste o astfel de recunoastere pentru solutiile de plata cu cardul, in urma auditarii externe. Certificarea atesta calitatea serviciilor si solutiilor POS si eCommerce oferite de banca.

Impactul Bancii Transilvania pe piata solutiilor de plata cu cardul:

Peste 40.000 de comercianti si 80.000 de locatii fizice si magazine online beneficiaza de serviciile de acceptare BT.

In medie, in fiecare secunda sunt realizate 13 tranzactii cu cardurile Bancii Transilvania.

Volumele de tranzactii de cumparaturi cu cardurile au crescut cu peste 42% in 2021 fata de 2020.

17.000 de comercianti fac parte din programul de loialitate STAR, destinat clientilor BT care au carduri de cumparaturi STAR.

Banca Transilvania are peste 4,6 milioane de carduri emise.

Comerciantii care lucreaza cu Banca Transilvania au la dispozitie BTePOS.ro, platforma online cu solutii pentru plata cu cardul, cu telefonul sau online.

BT are peste 2,5 milioane de clienti unici digitalizati, reprezentand 68% din clientii activi. Acestia sunt persoane fizice si companii care folosesc cel putin una dintre solutiile digitale ale bancii – aplicatii, Internet Banking sau Mobile Banking.

Banca Transilvania este cel mai mare emitent de carduri din Romania si liderul pietei solutiilor de plata cu cardul si a tranzactiilor cu cardul.