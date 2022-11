Banca Transilvania, cel mai mare finanțator al sectorului medical, susține peste 60.000 de medici și business-uri medicale. BT a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului de sănătate privat românesc mai ales în ultimii 15 ani, odată cu înființarea Diviziei pentru Medici (DPM).

Ӧmer Tetik, BT: Avem respect deosebit pentru medici și pentru munca acestora.

„Avem respect deosebit pentru medici și pentru munca acestora. Finanțăm cabinete, clinici, spitale private, echipamente, suntem partenerul ideilor de business. Sănătatea este un sector-cheie pentru România, iar investițiile în acest domeniu contribuie la micșorarea decalajului țării noastre față de Vest”, declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Impactul Diviziei pentru Medici:

• Peste 60.000 de medici și business-uri medicale au ales să lucreze cu BT, și anume circa 50% din piața medicală.

• Cu peste 3 miliarde de lei credite în sold, Banca Transilvania este cel mai mare creditor al sistemului medical.

• Cu peste 4 miliarde de lei depozite și resurse, BT este banca preferată de medici pentru păstrarea economiilor.

Divizia pentru Medici, inițiativă susținută de Colegiul Medicilor din România

• Prin DPM, banca sprijină inițiativele private din domeniul medical. Clienții sunt persoane fizice şi juridice – spitale, clinici, cabinete medicale individuale, SRL-uri, PFA-uri, laboratoare de tehnică dentară, precum și furnizori de echipamente medicale.

• Finanțările sunt pentru dezvoltarea proiectelor personale şi profesionale – deschiderea de cabinete medicale, achiziționarea de echipamente medicale, participarea la congrese etc.

• Banca susține medicii inclusiv cu consultanță de nișă în contabilitate, autorizări și legislație specifică de cabinet, soluții de telemedicină etc.

• 60 de persoane sunt în echipa DPM a băncii, inclusiv medici.

• 8 sedii ale Băncii Transilvania din marile orașe universitare sunt dedicate medicilor.

• BT are pentru medici inclusiv o echipă de Call Center dedicată.

Banca Transilvania a donat 2 milioane de euro în perioada pandemiei pentru spitale din peste 30 de localităţi.