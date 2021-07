Banca Transilvania anunta ca dubleaza donatiile catre PEDITEL, facute in luna iulie prin site-ul bancii. Peditel este singurul serviciu non-stop de asistenta pediatrica gratuita din Romania, destinat parintilor care primesc indrumare si sfaturi medicale pentru sanatatea copiilor. Cei 17 medici care fac parte din echipa pot fi contactati fie la numarul de telefon 1791, fie prin aplicatia din Android sau iOS, cea din urma permitand apeluri video si chat, posibilitatea de a avea dosar medical pentru fiecare copil, precum si acces la webinarii, articole etc.

Aceasta este cea mai noua cauza sociala (CSR) sustinuta de Banca Transilvania in acest an, prin dublarea donatiilor facute de romani, respectiv prin donatii directe, toate sub umbrela BT Comunitate.

PEDITEL, program sustinut de Banca Transilvania, a fost lansat de Fundatia Parinti din Romania, ca grup de initiativa al comunitatii www.parinticlujeni.ro, cu scopul de a informa si a reprezenta parintii si viitorii parinti.

Medicii Peditel 1791 depun eforturi constant pentru ajutorarea cat mai multor părinți cu copii, cunoscut fiind disconfortul și panica pe care un părinte o resimte, mai ales cand nu are nicio alta alternativa, siguranța copilului fiind esențiale.

În 2019, Medicii PEDITEL 1791 au oferit asistenta medicala pediatrica, gratuit, non-stop prin telefon pentru 65.511 copii din România și Diaspora.

La fiecare 5 minute, un copil din România și Diaspora primește asistenta medicale pediatrica grautita, non stop prin telefon, din partea echipei medicale PEDITEL

Media apelurilor pe zi a fost de 180, cel mai mare număr de apeluri fiind înregistrat în 19 ianuarie, cu un total de 351 apeluri în 24 de ore.

Numărul total de apeluri din Diaspora este de 5% = 1275 apeluri , primele 4 tari din care părinții apelează fiind : Marea Britanie, Austria, Italia și Germania.

Serviciul gratuit PEDITEL1791 este deservit de 17 medici specialiști/primari. Programul de lucru este structurat pe 3 ture și o gardă are 7/10 ore. Serviciul funcționează non stop, fiind deservit de 1 medic/tură sau gardă. Serviciul dispune de 26 de protocoale medicale, 1 centrală telefonică tip VOIP și 1 soft medical. Apelurile sunt preluate în ordinea cronologică a intrării în centrală.

Serviciul de asistenta pediatrica a ajutat pana acum peste 300.000 de copii din Romania si diaspora

In 2020, PEDITEL a primit peste 83.000 de apeluri de la parinti, ceea ce a insemnat aproape 350.000 de minute de convorbiri. De la infiintare si pana in prezent, in decurs de sapte ani, PEDITEL a ajutat cu sfaturi peste 300.000 de copii din Romania si diaspora.