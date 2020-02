Banca Transilvania lansează o nouă campanie de shopping bancar online, “Fii golgheter cu cardul STAR”, inspirată din fotbal şi mai ales de performanţele lui Lionel Messi.

Astăzi, 18 februarie 2020, meciul începe la ora 9.00 şi se termină la 23.59, iar două dintre produsele preferate ale clienţior BT vor intra pe teren pentru a fi accesate cu discount: cardul de cumpărături STAR Forte şi creditul de nevoi personale în lei.

Reprizele de shopping ale campaniei cuprind următoarele:

• Pachetul Striker: card STAR Forte (zero taxă de emitere şi 100 de puncte STAR bonus) + Credit de nevoi personale în lei (7,49% dobândă în loc de 10,5%);

• Pachetul Hat-Trick: card STAR Forte (zero taxă de emitere) + minge oficială de joc Adidas;

• Pachetul Free Kick: card STAR Forte (zero taxă de emitere, 150 de puncte STAR bonus) + 15% discount la magazinele Hervis;

• 50% discount la Meciul de retragere al lui Adrian Mutu (Sports Festival, Team România vs Team World, 13 iunie 2020, BT Arena, Cluj-Napoca).

Lionel Messi este vedeta celei mai noi reclame BT & Mastercard, care promovează cardul STAR şi care a fost lansată în ianuarie a.c.

Cumpărăturile cu acest card sunt câştigătoare pentru că înseamnă pentru clienţi puncte de loialitate (STAR), care pot fi folosite la alte cumpărături, dar şi shopping în rate la peste 12.000 de comercianţi.

Peste 500.000 de carduri de cumpărături STAR sunt în buzunarele românilor sau pe telefon, înrolate în aplicaţiile BT Pay şi Apple Pay.

În 2019, Banca Transilvania a acordat peste 100.000 de credite de nevoi personale, pentru planuri dintre cele mai diverse, cum ar fi refinanţare, amenajarea locuinţei, vacanţe sau achiziţionare autombil.

Lionel Messi, celebrul fotbalist argentinian cu cele mai multe Baloane de Aur este noua personalitate pe care mizează Banca Transilvania in promovarea cardului STAR.

Marele fostbalist se alătură astfel Simonei Halep în galeria selectă a sportivilor care promovează banca din Cluj.

Potrivit băncii, peste 10 milioane de persoane au văzut campania BT & Simona Halep la televizor, în Europa.

In decembrie 2019, imaginea tenismenei românce a fost utilizată pe bilboard-urile uriașe din Times Square, New York.

În 2018, Simona Halep şi prima bancă locală după active au semnat un parteneriat prin care BT îşi propunea să crească încrederea şi optimismul românilor, dar şi să promoveze educaţia sportivă.

În 2017, Banca Transilvania a devenit partener oficial al echipei de baschet Universitatea Cluj cu care a semnat un contract până în 2020.