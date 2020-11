Banca Transilvania continuat să susțină și în trimestrul trei din 2020 economia românească, antreprenorii şi populația. Potrivit BT, activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la 100,4 miliarde lei la finalul trimestrului trei din acest an, iar eficienta operationala a bancii se pastreaza la nivel confortabil de 45,25%.

Profitul net consolidat al Grupului BT este de 1.056,76 milioane lei, din care cel al bancii este de 901,49 milioane lei. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu peste 155 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT.

Datele BT arată că soldul creditelor acordate de BT a crescut cu 1,1 mld lei pe parcursul celui de al treilea trimestru, ajungand la 40,1 mld lei.

“Desi evolutia nu este deloc favorabila din cauza pandemiei, ramanem optimisti si increzatori in revenirea economiei in urmatoarea perioada. Ne dorim cresterea finantarilor acordate de BT, in cel mai responsabil si eficient mod posibil, pentru a sustine economia si cresterea bancii. In mod cert, contextul actual, care a afectat intreaga lume si poate chiar mai tare economiile dezvoltate, aduce si oportunitati pentru Romania si acesta este si un avantaj pentru noi, pentru ca nimeni nu cunoaste piata mai bine decat noi, ca banca romaneasca” – afirma Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania