Banca Transilvania lansează platforma BT Open Banking (BT Api Store), care permite fintech-urilor şi altor companii de tehnologie să testeze integrarea cu BT, pentru a prezenta servicii ale băncii, precum: afişarea soldurilor online, istoricul tranzacțiilor şi inițierea tranzacțiilor prin platforme externe către Banca Transilvania.

PSD2 este un prim pas spre Open Banking şi este o directivă europeană obligatorie pentru băncile din România, în direcția dezvoltării semnificative a serviciilor bancare. Aceasta presupune crearea unei piețe unice pentru plăți la nivelul Uniunii Europene, facilitarea accesului pe piața bancară a unor jucături noi şi din alte industrii, crearea platformei pentru plățile SEPA, precum şi protejarea dreptului consumatorilor privind efectuarea plăților.

“Open Banking este noul mod de a face banking. Avem de acum înainte oportunitatea de a integra în ecosistemul BT şi alți actori, cum sunt fintech-urile, ceea ce va aduce o experiență digitală superioară pentru clienți, ideile noi putând fi implementate mult mai repede decât până acum. Fintech-urile ne ajută să ținem pasul cu noile provocări şi cerințe, cu noile tehnologii, dar şi cu concurența care vine din alte domenii” – declară Mariana Chindriş, Director Coordonator Transformare Digitală, Banca Transilvania.

Etapa de testare este până în septembrie a.c., după care fi lansată varianta finală a platformei. Pe parcursul următoarelor luni, banca va adăuga şi alte servicii. Proiectul BT Open Banking a fost realizat integral de echipa de IT şi Digital a Băncii Transilvania, în colaborare cu furnizorul soluției IBM şi de IT Smart Systems.

BT încurajează digitalizarea prin colaborarea cu fintech-urile

Banca Transilvania are experiență în colaborarea cu fintech-urile, cu ajutorul cărora aduce aproape de clienți o serie de soluții financiare pentru gestionarea mai bună a banilor şi susținerea antreprenorilor:

• BT colaborează cu Personetics, lider de piață în domeniul aplicațiilor bancare cognitive, pentru a oferi o experiență digitală superioară clienților BT prin includerea inteligenței artificiale în serviciile sale. Aplicația de banking cognitiv oferită de Personetics va fi integrată noilor versiuni de Internet Banking şi Mobile Banking ale băncii, care vor fi lansate în prima jumătate a acestui an.

• BT a devenit acționar al Timesafe, dezvoltatorul Pago, singura aplicație din România prin care poate fi făcută plata facturilor la utilități, cu cardul, dintr-un singur cont.

• Parteneriatul Băncii Transilvania cu Ebriza, BT fiind principalul investitor într-o rundă de finanțare de 300.000 de euro lansată de aceasta. Ebriza digitalizează administrarea afacerii şi transformă total ceea ce înseamnă acum casa de marcat, softul de vânzare și gestiune: acestea vor fi accesate online, non-stop, de pe orice dispozitiv, urmărind în timp real activitatea firmei, a stocurilor şi a vânzărilor.

• Colaborarea cu Blugento, companie specializată în furnizarea de soluții de eCommerce, aşa încât antreprenorii au posibilitatea să deschidă în maxim 3 zile propriul magazin online, pe baza unui abonament lunar.

• Parteneriatul BT cu Smart Bill, liderul pieței soluțiilor online de facturare şi gestiune, care oferă o soluție potrivită tuturor afacerilor pentru emiterea, livrarea, încasarea de facturi, avize, proforme, chitanțe, gestiunea stocurilor etc.