În primele șase uni din 2019, profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 942,36 milioane lei, iar care cel al băncii a fost de 848 milioane lei, ca rezultat al eficientizării şi consolidării businessului, potrivit unui comunicat de presă.

BT, profit net în creștere de 28%, față de aceeași perioadă a anului trecut cand banca anunța un profit de 662,71 milioane lei.

Banca Transilvania a continuat să susțină în primul semestru din 2019 economia românească, antreprenorii şi populația, fiind în același timp lider în ceea ce privește digitalizarea și experiența clienților, potrivit băncii.

BT are 64,07% capital românesc, peste 30.000 de acționari direcți persoane fizice și peste 7 milioane de acționari indirecți prin intermediul fondurilor de pensii.

În perioada ianuarie – iunie a.c. Banca Transilvania se remarcă mai ales prin creşterea solidă a creditării, fiind acordate peste 100.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Creditele acordate companiilor în perioada menționată sunt de peste 4,7 miliarde lei. Activele Grupului BT au ajuns la 81,6 miliarde lei la finalul semestrului, creditele au crescut până la 39,3 miliarde lei, iar depozitele clienţilor au ajuns la 67,4 miliarde lei, din care 47,2 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice, iar 20,2 miliarde lei, ale persoanelor juridice.



“A fost o perioadă dinamică, cu volume în creștere, ceea ce ne-a permis să obținem venituri bune în condițiile unor comisioane reduse. Ritmul creșterii depozitelor, creditelor și operațiunilor arată încrederea clienților persoane fizice și IMM în BT. Rezultatele primului semestru pregătesc terenul pentru planurile mari pe care le avem în perioada următoare.” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Taxa pe activele BT – 90.502.000 lei

Taxa pe activele BT, aferentă primului semestru din acest an, este de 90.502 mii lei, iar banca o va plăti până în 25 august a.c., urmând ca, până la data de 25 august 2020 să fie regularizată în funcție de suma rezultată în urma calculării taxei la nivelul întregului an. Potrivit nivelului taxei preliminare pe active, calculată la data de referință 30 iunie 2019 şi luând în considerare un calcul proporțional, dacă BT ar înregistra efectul acestei taxe pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019, profitul net la această dată ar ajunge la 809,98 milioane lei de la 848,00 milioane lei.

Susținerea antreprenorilor, populației şi continuarea strategiei digitale:



• Peste 11 miliarde lei este soldul creditelor ipotecare/imobiliare.

• ≈16 miliarde lei este portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMMurilor).

• 3,9 milioane de carduri are BT în portofoliu şi 22% cota de piață în ceea ce priveşte cardurile emise în România.

• ≈130 de milioane de tranzacții au fost efectuate în primul semestru al anului 2019 cu cardurile BT.

• +46% număr de tranzacții efectuate cu cardurile și cu accesoriile de plată (walletul BT Pay, ceas, brățara și sticker contactless), față de aceeași perioadă a anului trecut.

• Aplicaţia BT Pay are peste 300.000 de utilizatori; +170% numărul de transferuri din BT Pay către utilizatorii aplicației pe baza numărului de telefon din lista de contacte, respectiv prin IBAN către clienții altor bănci (iunie a.c. vs decembrie 2018). Numărul plăților cu BT Pay s-a dublat în prima jumătate a anului.

• Aproape 3 milioane de depuneri de numerar la bancomatele multifuncționale în prima jumătate a anului, ceea ce înseamnă ≈500.000/lună.

• Peste 1,2 milioane de persoane folosesc BT24 Internet Banking, respectiv 750.000, BT24 Mobile Banking.

• BT este între primele bănci din țara noastră care oferă serviciul Apple Pay clienților, facilitatea beneficiind de o adopție foarte bună.

• Tot în zona digitală BT a anunțat lansarea împreună cu un FinTech intenațional a aplicației BT Visual Help, prin care clienții îşi pot gestiona facil, non-stop şi gratuit, prin telefon, cardurile; lansarea BT Open Banking (BT Api Store), care permite FinTech-urilor şi altor companii de tehnologie să testeze integrarea cu BT; pionierat privind Plățile Instant prin aderarea la serviciul cu acelaşi nume, care asigură non-stop transferul banilor (lei) în mai puțin de 10 secunde între băncile care fac parte din proiect.

Creditele neperformante ale BT sunt în scădere, de la 5,58%, în 2018

Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,65% la 30 iunie 2019.

Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform standardelor EBA este de 96%. În cazul în care sunt considerate şi garanţiile, rata de acoperire este de 126%. Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2019 este de 18,63%, iar cu profitul inclus aceasta este de 20,53%. În ianuarie a.c., Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru finanțări pe termen lung al Băncii Transilvania (IDR) la ‘BB+’, cu perspectivă stabilă, precum şi nivelul ratingului de viabilitate (VR) la nivelul ‘bb+’, cel din urmă reflectând profilul financiar stabil al băncii, calitatea activelor, buna capitalizare şi nivelul confortabil de lichiditate.

Grupului Financiar BT în primul semestru al anului:

• Soldul creditelor Grupului Financiar BT a crescut cu 4% față de finalul anului trecut.

• Peste 14.000 de credite au fost acordate de companiile Grupului BT în primul semestru din 2019, în valoare de 480 milioane lei.

• BT Capital Partners a asistat încheierea a două tranzacții semnificative pentru economia românească, în domeniul agribusiness şi turism, ale Eurolines şi Brise Group.

• 2.600 contracte de leasing au fost încheiate în primele șase luni ale acestui an, cu o valoare de 405 milioane lei.

• Peste 330.000 de carduri sunt în portofoliul Victoriabank (Republica Moldova) la finalul primului semestru din 2019.

BT Direct şi ERB Retail Services, instituții destinate acordării creditelor de consum, au devenit aceeaşi companie în 1 august a.c. BTD are acum peste 200.000 de clienți şi 150.000 de carduri de credit.

Potrivit BT, prioritățile anului vor fi lansarea platformei NEO, ce se află în etapa de testare finală cu utilizatori reali, iar în perioada imediat următoare va fi lansată o versiune private beta pentru o parte dintre clienți. Ca utilizare, va fi comparabilă cu aplicațiile FinTech, iar din punctul de vedere al funcționalităților, va aduce o experiență unică în România în ceea ce priveşte serviciile bancare.

BT va continua să susțină cu finanțări IMM-urile şi populația. Focus aparte va fi la nivel de Grup Financiar BT, pentru clienți, în vederea eficientizării şi consolidării businessului.