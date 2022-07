Banca Transilvania deschide Stup, spațiu fizic și virtual, dedicat susținerii comunității antreprenoriale. Sub umbrela #sefacelastup, BT a creat infrastructura necesară conectării antreprenorilor cu furnizori de servicii și produse pentru înființarea, gestionarea, managementul unei afaceri. La Stup se vor desfășura inclusiv evenimente pentru antreprenori și viitori antreprenori, organizate atât de BT, cât și de partenerii acestei inițiative.

#Stup este agenția BT dedicată tuturor antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți

Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, precum și online, pe www.btstup.ro. Ca un prim pas către comunitatea Stup, este necesar un cont pe această platformă online.

„Stup este contribuția BT la creșterea comunității antreprenoriale. Va fi un loc de întâlnire, un loc al ideilor, în care se vor naște business-uri, dar și în care venim cu soluții la nevoile reale ale acestora. Ne dorim să contribuim la întărirea țesutului antreprenorial al României”, declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Orice antreprenor găsește în Stup două lucruri importante pentru provocările de zi cu zi dintr-un business, consilierea necesară și ulterior implementarea concretă a soluției potrivite, ambele raportate la specificul afacerii sale. Iar asta salvează timp și aduce un confort al calității în alegerile făcute”, afirmă Cristina Sindile, Director General, BT Mic.

#SeFaceLaStup:

• Este un loc în care se fac lucruri: business-uri, site-uri, magazine online, campanii de digital marketing, se francizează afaceri, se obține semnătură electronică etc.

• Sunt înființate afaceri: oricine dorește să înceapă un business găsește la Stup tot ce are nevoie pentru a face acest pas – înregistrare la Registrul Comerțului, soluție de facturare și de contabilitate, casă de marcat etc.

• Go online: pentru lansarea online a unei afaceri, antreprenorii beneficiază de consiliere și de implementarea soluției – site, magazin online, marketplace -, precum și de implementarea campaniilor de marketing online.

• Soluții pentru rezolvarea unor nevoi reale pe care orice business îl are: contabilitate, facturare, marketing online, management cash-flow și analiză financiară, consultanță pe partea legală și accesare fonduri europene, servicii de recrutare și medicale pentru angajați etc.

• Se obțin finanțări din partea BT Mic, compania de microfinanțare a Grupului Banca Transilvania.

Stup are deja 20 de parteneri: Baselinker, Danubius, DC Conta, Ebriza, eJobs, Filip & Company, Fonduri-structurale.ro, Gomag, Hosterion, The Yellow Creators, Mini CRM, MTH Digital Namirial, Prime Dash, Regina Maria, Regnet, Smartbill, Termene, ThinkOut și Weex Global.