TechTalent Software şi Banca Transilvania anunţă startul unui parteneriat care va încorpora serviciile TechTalent în proiectele şi aplicaţiile majore de banking ale BT.

Nivelul de senioritate, cunoştinţele tehnice avansate, precum şi vasta experienţă a consultanţilor TechTalent în proiecte financiare globale recomandă compania în susţinerea dezvoltării serviciilor bancare oferite de catre BT.

„Suntem bucuroşi să colaborăm cu Banca Transilvania. Avem mare încredere în devoltarea unui parteneriat pe termen lung, pe care suntem pregătiţi să îl extindem inclusiv prin completarea cu noi componente de tehnologii din grupul Arnia. Serviciile oferite de BT şi viziunea acestora privind permanenta dezvoltare în sfera tehnologică confirmă încă o dată nivelul de maturitate al Băncii Transilvania”, a spus Iuliana Badescu, CEO TechTalent Software.

„Investiţiile pe care le facem în tehnologie înseamnă inclusiv parteneriate. La BT avem un ecosistem de pareneri care vin cu capabilităţi şi know-how specific. Ne bucurăm să avem un nou colaborator, ales după o analiză atentă şi un proces riguros de validare”, a completat Leontin Toderici, Director General Adjunct Operaţiuni, Banca Transilvania.

Despre TechTalent:

TechTalent este o companie de consultanţă IT, cu sediul în Bucureşti, care deserveşte companii globale, punându-le în contact cu specialişti români în IT. TechTalent este parte din Arnia Software, un grup de dezvoltare software românesc, cu peste 350 de consultanţi IT, peste 250 de proiecte Agile livrate şi o experienţă de peste 15 ani în crearea de echipe tehnice de succes pentru clienţi din sectorul financiar, software şi hardware, retail, industria prelucrătoare şi multe alte industrii.