Astăzi, un video scurt și esențial este ceea ce caută tot mai mulți copii, elevi, tineri sau adulți. TikTok este canalul de comunicare cu cea mai mare rată de creștere la ora actuală. O parte din succes se datorează faptului că algoritmul permite creatorilor mici și mari să devină virali în aceeași măsură. Mai mult decât atât, dacă inițial TikTok era aplicația celor tineri și foarte tineri, mai nou, audiența s-a schimbat, incluzând grupuri impresionante din fiecare generație și concurând astăzi cu Facebook.

Pentru toți cei prezenti pe TikTok, băncile și asociatiațile de specialitate ar trebui să fie prezente acolo unde există un potențial imens pentru educație financiară. Este locul unde actualii consumatori, dar mai ales viitorii consumatori, își petrec enorm de mult timp și unde ai șansa să duci informații reale si verificate despre bani, economisire, bugete, joburi, dorințe – necesități, afaceri.

Pe scurt: educatia financiară ar trebui predată de tot mai multe bănci sau instituții financiare și pe TikTok.

Cum pe TikTok filmulețele au un timp limitiat (max 10 min, media este de 2 min), aici ai șanse mari ca informațiile despre educația financiară să fie prezentate prin metode inedite pentru a atrage atenția, folosind metode ingenioase de a structura informația si de a livra stric esențialul. Mai mult, companiile, prin prezența unei personalități, a unui influencer, au oportunitatea să crească brandul, dar și să ducă mesajul la cât mai mulți tineri interesați de subiectele abordate.

TikTok este pe val în ultima perioadă, dar doar câteva bănci au înțeles trendul și importața în ceea ce privește educarea dar și cunoasterea consumatorilor actuali sau viitori. Compania spune că numărul de utilizatori a crescut cu 70% pe plan local în ultimii doi ani. 90% dintre cei care intră pe rețea sunt utilizatori pasivi, adică „consumă” conținut, fără să posteze.

Potrivit companiei, utilizatorii români sunt deschiși conținutului comercial:

– 70% dintre aceștia se simt inspirați să afle mai multe detalii despre un produs sau brand

– 65% nu sunt deranjați să vadă conținut creat de branduri sau companii

– 84% sunt de părere că TikTok este un loc ideal pentru a descoperi produse sau branduri noi

– 63% cred că platforma îi ajută să afle despre produse sau branduri la care nu s-au gândit înainte

Cifrele publicate de ByteDance indică faptul că TikTok avea 6,37 milioane de utilizatori, cu vârsta de 18 ani și peste, în România la începutul anului 2022. Cu o astfel de audiență, ai crede că băncile din România merg acolo unde își pot întâlni direct viitorul client. Însă, până în prezent, doar 4 bănci sunt prezente pe rețeaua TikTok.

Filmulețele despre bani de pe Tik Tok, promovate de Banca Transilvania au ca personaje principale personalități variate, de la sportivi până la preoți

Spre exemplu, Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, este și cea mai urmărită bancă pe TikTok. Asta și pentru că băncile autohtone nu au îmbratisat acest mod de promovare dar si de educare. BT a intrat pe retea la finalul anului 2021 și are deja 218.700 de urmăritori. De altfel, cel mai viral video al băncii, din ultimul timp, are 7,6 mil vizualizări și este un video cu Ianis Hagi.

Pe pagina bancii, interacțiunea este relaxată, presărată cu informații despre relația unor personalități cu banii. BT lucrează cu numeroși influenceri precum Fairar, Selly, artistul Spike, dar si personalități din domeniul artistic precum Roman Tolici, scriitorul Mircea Cărtărescu, sportivii Simona Halep sau Ianis Hagi, dar putem viziona și o discuție relaxată despre bani cu preotul Francisc Doboș.

La pagina ING, afli esențialul. “Cu banii nu-i de glumă, dar poate fi un TikTok în care înveți despre ei”. Banca are deja 95.500 de urmăritori și prezintă scurte povești în care tinerii au rol principal în prezentarea produselor și beneficiilor oferite de bancă.

Și BCR este prezentă pe pagina de socializare sub denumirea @georgepetiktok. Instituția bancară are deja peste 36.000 de urmăritori, pe care îi informează despre produsele și proiectele băncii. De asemenea, o parte importantă din conținutul BCR este dedicat educației financiare, prin filmulețe în care sunt oferite sfaturi și informații utile pentru publicul tânăr.

Ce alte bănci, instituții poți urmări pe TikToK?

Libra Internet Bank este prezentă pe retea din luna mai, 2022. Pana in prezent banca are 380 de urmăritori si se definește ca fiind “Game changer since 1997”. Pe pagina băncii poti afla informatii de la rolul de Consilier Financiar pana la noile sucursale deschise, joburi disponibile ( caută Video Content Specialist), inclusiv informatii despre produsele băncii cu ajutorul unor tineri ce aduc informatia aproape de publicul tintă.

Recent pe acesta retea sociala “dedicata tinerilor” a patruns si First Bank Romania. Pe pagina băncii regăsești mai multe podcasturi cu mini-interviuri despre”bani și banking, pentru oameni și extratereștri”.

Pe Tik Tok regăsim, de curand, si CSALB, instituția care te poate ajuta să mediezi, gratuit, situațiile dificile pe care le poți avea cu banca sau INF-ul. Prin intermerdiul unor specialisti si conciliatori, cei interesati pot afla detalii despre cum functioneaza Centrul, cum poti depune o cere de negociere, sunt prezentate și cazurile clientilor care au avut castig de cauza in urma unor negoceiri in cadrul CSALB.

ASF e prezentă din luna ianuarie 2023 si pe TikTok. Autoritatea de Supraveghere Financiară vorvește celor interesati despre educatie financiara, economisire, asigurari, investitii, pensii, bursa, piata de capital sau criptomonede.

O altă asociatie ce a lansat un proiect de educație financiară pe TikTok este Asociația CFA. În cadrul acestuia, tinerii din Generația Z ar urma să afle mai multe despre cum își pot organiza bugetul de călătorii, despre meseriile viitorului, monetizarea pasiunilor lor și ce înseamnă un buget pentru distracție.

Urmărește canalul oficial ,,From Z to I”: From Z to I (@fromztoi).

CFA spune că atât influenceri cu o comunitate vizibilă pe TikTok, cât și invitați și experți din cadrul Asociației CFA România vor împărtăși din experiențele lor în educația financiară și care sunt pașii pe care ei i-au urmat pentru a fi mai eficienți.

Conform unui studiu din 2022, principala provocare a tinerilor din Generația Z este lipsa de motivație, iar principalele subiecte de interes pentru dezvoltarea lor sunt educația financiară și investițiile (53%). Având în vedere că factorul motivator în viață al 47% dintre tinerii chestionați este independența financiară, iar banii reprezintă motivația principală în alegerea unei cariere pentru 55% dintre ei, campania ,,From Z to I” își dorește să inspire tinerii să știe mai multe despre domeniul financiar și să devină, astfel, independenți financiar.

De ce să fii pe TikTok?

„În România, atât în mediul urban, cât și în cel rural, 64% dintre tinerii între 13 și 25 de ani se confruntă cu lipsa resurselor financiare, iar 78% dintre cei care susțin că își doresc să își deschidă o afacere spun că cel mai mare impediment este lipsa banilor și a educației în acest sens. Mereu am fost atenți la nevoile tinerilor și considerăm că educația financiară poate începe oricând, așa că ne propunem să sprijinim tinerii în demersurile lor, să îi motivăm și să îi ajutăm să devină independenți financiar printr-o educație non-formală, pe o platformă care le e familiară și prin filme scurte, cu informații folositoare de la experți în domeniu sau de la oameni pe care Generația Z deja îi urmărește și îi admiră.” a declarat Alexandra Smedoiu, CFA – Președinte, Asociația CFA România.