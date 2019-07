Peste 75% din tranzacțiile de cumpărături ale clienților Băncii Transilvania în România sunt tranzacții contactless cu cardul, telefonul şi cu accesoriile BT Pay.

Volumul plăților contactless efectuate de clienții BT s-a dublat față de perioada similară a anului trecut, trend susținut inclusiv de noile modalități de plată, cum sunt: wallet-ul BT Pay, Apple Pay, respectiv prin smartwatch – Fitbit Pay şi Garmin Pay.



“Ne bucurăm de receptivitatea clienților noştri privind soluțiile noi de banking. Cifrele ne arată că bankingul – mai ales cel digital – face parte tot mai mult din viața noastră. O aplicație de banking pe telefon, de exemplu, schimbă total experiența de shopping sau de transfer de bani. În prima jumătate a anului focusul nostru a fost adăugarea de noi facilități în BT Pay, iar din iunie, inclusiv clienții BT care au iPhone sau Apple Watch pot face plăți contactless direct cu telefonul, banca noastră oferind acest serviciu odată cu lansarea Apple Pay în România” – declară Oana Ilaş, Director Executiv Dezvoltare şi Management Produse Retail, BT.

Datorită investițiilor Băncii Transilvania în soluții digitale, clienții au la dispoziție o serie de opțiuni pentru gestionarea cardurilor: BT24 Internet Banking & Mobile Banking, BT Pay, BT Visual Help sau cu ajutorul chatbotului Livia, prin Facebook sau Skype.

BT Pay, 2.000 de descărcări/zi

• Numărul plăților cu telefonul, prin BT Pay, s-a dublat în prima jumătate a anului.

• Peste 300.000 de clienți au pe telefon BT Pay, dublu față de decembrie 2018.

• +170% este creşterea numărului de transferuri din BT Pay către utilizatorii BT Pay pe baza numărului de telefon din lista de contacte, respectiv prin IBAN către clienții altor bănci (iunie a.c. vs decembrie 2018).

• Aplicația, lansată în ianuarie 2018 pe ambele sisteme de operare Android şi iOS, permite clienților BT adăugarea oricărui card emis de bancă.

• Plata cu telefonul este disponibilă pentru clienții Băncii Transilvania pe ambele sisteme de operare: din iunie a.c. inclusiv posesorii de iPhone pot plăti cu telefonul, prin adăugarea cardurilor digitale în Apple Pay.

• Pe lângă plata la comercianți, BT Pay are următoarele facilități: transfer de bani; gestionarea non-stop a banilor şi cardurilor (verificare sold, istoric tranzacții, setare limite, blocare/deblocare carduri, plata automată a sumelor obligatorii pe cardurile de credit etc).

Banca Transilvania este singura bancă din România care oferă, prin colecția BT Pay, o serie de alternative de plată contactless, de tip wearables: ceas, brățară, sticker, aplicația BT Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay şi tastatura/extensia BT Pay.