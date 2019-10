Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate pe piața locală, OTP Bank România lansează “Banca de Mulțumiri”, unul dintre cele mai mari demersuri digitale dedicate recunoștinței.

Acesta are ca scop ridicarea nivelului de gratitudine a românilor și de a transmite inspirație pentru ca oamenii să spună „mulțumesc” mai des în cele mai cunoscute formate digitale. Banca de mulțumiri este totodată o premieră națională, fiind prima acțiune de acest tip a unei companii din domeniul bancar.

Inițiativa vine în urma unui studiu OTP Bank România care a analizat, la nivel național, cultura recunoștinței la români: când, cum și cât de mult spun aceștia “mulțumesc”, atât în mediul online, cât și offline.

Despre cultura recunoștinței la români: percepții și comportamente

În România cultura recunoștinței este percepută diferit în funcție de generații. Generația Z consideră mulțumirea și recunoștința ca fiind gesturi normale, neavând dificultăți în a le exprima, iar Millenials o percep ca o formă de respect, politețe. Cei cu vârste între 31 și 45 de ani se lasă ghidați de karma și de dorința sau așteptarea ca gestul să fie întors și răsplătit într-o formă sau alta, în timp ce targetul senior interpretează recunoștința mai degrabă în sensul schimbului reciproc de favoruri, ca pe o datorie.

Deși 92% dintre români sunt de acord că este un semn de bună creștere să mulțumești, în ultima săptămână doar jumătate dintre români au zis ”mulțumesc” persoanelor apropiate din familie, precum partenerului sau părinților și doar șase din zece unui străin.

Șase din 10 români spun că prietenii nu le mulțumesc atunci când fac un lucru pentru ei, iar șapte din 10 nu se simt apreciați de rude. În ceea ce privește gratitudinea manifestată la locul de muncă, situația este și mai îngrijorătoare: opt din 10 români nu se simt apreciați de colegi. Mai mult, în viața personală, 50% dintre români nu se simt apreciați de partenerul de cuplu.

În România, femeile spun mai des decat bărbații “mulțumesc” (78% vs. 65%) și zâmbesc mai mult în situațiile de zi cu zi (68% vs. 54%). Dar cei care își arată cel mai des recunoștința sunt aceia cu vârste de peste 60 de ani. Aceștia spun aproape întotdeauna “mulțumesc” (93% vs. 79% alte categorii) și zâmbesc mult mai mult decât celelalte categorii de vârste (70% vs. 57% total categorii).

Românilor le lipsește cultura recunoștinței, aceștia neștiind să își manifeste gratitudinea în numeroase situații. Conform studiului, există mai multe bariere care îi împiedică să-și manifeste recunoștința: invidia, egoismul, lipsa educației, teama de a nu rămâne dator și mulțumirea văzută ca un semn de slăbiciune.

„Recunoștința la români este o resursă prea puțin cercetată și prea puțin cultivată. În acest context, consider că demersul de a o scoate la iveală și propaga la nivel național este unul excelent, cu atât mai mult cu cât verbalizarea recunoștinței are numeroase beneficii: îmbunătăţeşte starea de spirit, starea de sănătate, întăreşte interacţiunile şi relaţiile şi creşte capacitatea de a gestiona cu succes stresul”, a subliniat Daniel David, preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România și profesor de ştiinţe cognitive clinice la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.

OTP Bank România lansează cel mai mare demers digital dedicat recunoștinței – Banca de mulțumiri

Ținând cont de contextul național, OTP Bank România a lansat Banca de mulțumiri, o platfomă de conținut populată cu mulțumiri în diverse formate (gif, video, foto, audio).

Bancademultumiri.ro își propune să sporească frecvența mulțumirilor în online – conținutul platformei fiind prezent în momentul de față și în chat-urile Facebook, Instagram, Linkedin – și să îndemne oamenii să creeze conținut nou în jurul amabilității. Utilizatorii au și ei oportunitatea de a contribui la acest demers prin înscrierea de mulțumiri audio, video, gif și foto și pot câștiga cu această ocazie o super vacanță în Bali.

Din rezultatele studiului a reieșit că în online cel mai folosit emoji pentru a exprima recunoștința este ”kiss” (pupic), urmat de “thumbs-up” (îmi place) și “hug” (îmbrățișare), iar “mulțumesc” în variantă scrisă este cea mai folosită metodă de a mulțumi în mediul digital.

În paralel, OTP Bank România dă și startul campaniei Un an de mulțumiri, prin care își asumă angajamentul ca timp de 12 luni să mulțumească zilnic cuiva, fie că e vorba despre angajați, parteneri, furnizori, clienți sau competiție.

„Marcăm aniversarea a 15 ani de activitate în România mulțumindu-le tuturor celor care ne-au fost alături în tot acest timp, ne-au ajutat să ajungem aici și să avem povestea de succes din prezent. Suntem în plină efervescență: transformăm modul în care lucrăm, punem focus pe clienții noștri, digitalizăm produse și servicii adaptate lor, deschidem noi sucursale. Suntem recunoscători pentru tot ce am realizat, iar, cu ajutorul Băncii de mulțumiri, încercăm să generăm o schimbare în bine la nivel colectiv”, a afirmat Diana Mișa, Director HR OTP Bank România.