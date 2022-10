Inflația tot mai mare, creșterea dobânzilor, criza energetică și războiul din Ucraina dau bătăi de cap oamenilor și pun într-o lumină sumbră viitorul economic. Fiecare element individual poate constitui un motiv de îngrijorare din perspectiva unei potențiale recesiuni, dar luate împreună situația arată ca o furtună perfectă. Și totuși, în asemenea momente în care pare că totul se năruie, capacitatea de a privi lucrurile cu calm și optimism este mai mult decât indicată.

Dana Dima, Vicepreședinte Retail și Private Banking BCR, este un exemplu de om care privește partea plină a paharului, considerând că problemele se pot transforma în oportunități. ”Eu cred că este o nouă provocare pe care o vom depăși cu succes. Nu cred că existat vreo provocare în ultimii 15-20 de ani pe care sistemul bancar să nu o depășească. Cred că acum bankingul românesc este mult mai solid și mult mai pregătit pentru provocările din fața noastră”, a menționat Dana Dima, într-o discuție cu redactorul BankingNews, despre cum arată situația economică a României în momentul de față.

Bancherul a vorbit despre modul în care industria bancară a depășit pandemia, care în final s-a dovedit a fi cel mai important promotor al transformării digitale. ”Am reușit să trecem cu bine peste pandemie, am făcut și am schimbat o grămadă de lucruri. Eram pregătiți pentru digitalizare, iar pandemia ne-a stimulat să facem mult mai multe lucruri în această direcție”, a explicat Dana Dima.

În opinia sa, ”orice barieră care se ridică și orice provocare, că vorbim despre volatilitatea pieței, criză energetică, război sau pandemie, înseamnă o oportunitate de a trece mai departe și de a fi mai buni”. Vicepreședintele BCR a subliniat pentru BankingNews că în prezent nu se observă o creștere a ratei creditelor neperformante, în condițiile în care programele de restructurare și consolidare a împrumuturilor au dat roade.

”Am aplicat de peste 10 ani un model de creditare care astăzi ne ajută foarte tare. Am fost promotorii dobânzii fixe și ne bucură că educația noastră în această direcție a prins contur și a fost înțeleasă din ce în ce mai bine. Am fost singura bancă care a început să dea doar credite în lei, cu tot efortul din lume, pentru că încă se făceau construcții și tranzacții în euro. Am suferit dar acum suntem fericiți că acești clienți care au aplicat pentru un credit la BCR, în lei cu dobândă fixă, nu înregistrează datorii. Nu sesizăm o creștere a ratei de default sub nicio formă. De asemenea, observăm că toate serviciile noastre de restructurare sau consolidare a creditelor au dat rezultate”, a precizat Dana Dima.

Nici pe segmentul afacerilor mici și mijlocii nu se observă deocamdată probleme grave. ”Succesul programelor guvernamentale pentru antreprenori de anul trecut se vede astăzi prin faptul că acei mii de clienți care au fost finanțați de BCR au beneficiat de dezvoltarea afacerilor lor. Nici aici nu se observă creșterea ratei de default. De asemenea, nu vedem o teamă în rândul antreprenorilor, chiar dacă mai avem de lucru pe zona de educație de business. Cu siguranță, temerile pot apărea în orice moment, dar rolul nostru este să asigurăm stabilitate în comunicare, în pregătirea oamenilor, în anticipare și prevenție. Indiferent ce se întâmplă în zona economică macro, noi trebuie să asigurăm stabilitatea”, a punctat Dana Dima.