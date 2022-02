În această săptămână, trei bănci centrale regionale urmează să își revizuiască politica monetară. Marți, Banca Centrală din Polonia ar putea decide o nouă creștere a dobânzii de 50 pb, ridicând astfel rata cheie la 2,75%. BNR are ședință miercuri, 9 februarie și este probabil să-și mențină ritmul adoptat până acum și va crește treptat rata cheie cu 25 pb, se arată într-o analiza Erste Bank. Potrivit raportului, este de așteptat ca dobanda să fie majorată la 2,25%, iar apoi vor urma creșteri suplimentare de 25 pb în fiecare ședință, pana la 3% până la jumătatea anului 2022. “Prin urmare, facilitatea de credit ar trebui să atingă 4% până la jumătatea anului 2022 și probabil să devină instrumentul operațional relevant”, se precizează in raportul Erste Bank.

Joi urmează sedinta de politica monetara de la Banca Centrală din Serbia, iar Erste anticipează că aceasta va păstra cel mai probabil rata cheie neschimbată de 1%. Raportul arata o dobanda cheie de 2,0% până la sfârșitul anului în Serbia.

Multi economiști au susținut că dimensiunea puseului inflationist reclamă o reacție mai rapidă a politicii monetare

De altfel, majorarea dobanzii cheie este deja o certitudine printre economisti care au sustinut ca decizia BNR din ianuarie a fost una “timidă”.

UPDATE.

Potrivit economistului sef al BCR, Ciprian Dascălu, Banca Centrală va majora dobanda cheie cu 0,25% in 9 februarie, iar dobanda cheie la final an va putea ajunge la 3,5%.

Astazi avem o crestere a ROBOR la 3 luni (de la 3,11% la 3,19%) și deja include in pret și viitoarele creșteri de dobanda si implicit cresterea anticipata de piață pentru decizia BNR, sustine economistul șef al BCR. Potrivit sondajului Bloomberg, 8 din cei 13 participanți anticipeaza o creștere a dobânzii de 25pb , miercuri in sedința BNR, in timp ce 5 anticipează o creștere mai amplă de 50 pb.

“Ne asteptam ca BNR sa continue ciclul de întărire de politica monetară, cu o crestere a dobanzii cheie pana la 3%, la mijlocul acestuin an. Cum rata dobanzii Lombard este la 3% si ROBOR este usor peste aceasta, ne astaptăm ca aceasta sa ajunga miercuri, 9 februarie la 3,25%, iar la mijlocul anului sa atinga 4%. Riscurile scenariului BCR este ca BNR sa continue cresterea dobanzii cheie si in a doua jumatate a anului. Astfel, rata dobanzii poate ajunge la 3,5% la finalul acestui an și rata Lombard la 4,5%” a explicat Ciprian Dascălu la Digi 24.

Conform scenariului macroeconomic central al Băncii Transilvania, dobanda din 2022 va creste pana la 2,50%, unde va rămane pe tot parcusul anului 2022-2023. Potrivit analizei semnate de Andrei Radulescu, cursul mediu anual EUR/RON s-ar putea majora de la 4,92 în 2021 la 4,99 în 2022, respectiv 5,05 în 2023.

Și in scenariul preconizat de economiștii Raiffeisen Bank, dobânda de politică monetara va crește, in acest an, pana la 3,5%. De altfel, Ionut Dumitru, economistul sef al băncii, a sustinut, la inceput de an, o creștere de dobanda mai consistentă, în condițiile în care Romania este singura tara din UE cu deficite gemene (deficit bugetar si de cont curent) foarte mari. Acesta a susținut că perspectivele inflatiei s-au deteriorat și nu este exclus sa vedem în 2022 o inflație de peste 10%.

Și anticipațiile CFA sunt de crestere a dobânzii de politică monetară pe fondul incertitudinii ridicate cu privire la evolutia inflatiei in urmatorul an. “Au crescut anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda atat de piata monetara, cat si la titlurile de stat”, a declarat Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania. În analiza realitata la finalul anului 2021, CFA anticipata majorarea ratei de politica monetara de cel putin doua ori in urmatoarele 12 luni.