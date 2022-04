Din mâine, 1 aprilie 2022, IRCC, reglementat de OUG 19/2019 va avea o valoare mai mare. Indicele, folosit de băncile autohtone pentru calcularea dobânzilor pentru creditele noi acordate începând din 2 mai 2019, crește la 1,86%, de la 1,17%. Acest indice este calculat pe baza datelor din T4/2021 şi va fi folosit pentru creditele acordate în trimestru II din acest an.

Reamintim că indicele de referință trimestrial (IRCC) se calculează ca medie aritmetica a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din ultimul trimestru si este aplicat de instituțiile de credit pentru trimestrul următor.

Indicele IRCC este mult sub valoarea anunțat astăzi de BNR pentru Robor 3M (4,60%).

Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 4,60% pe an, de la 4,59% pe an cât a fost miercuri. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 4,68%, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 4,73% pe an.

Atât indicele IRCC, cât si ROBOR sunt în creștere, iar aceste tendinte vor continua pe parcursul acestui an din cauza inflației galopante, a climatul din piețele financiare interne și internaționale, a războiului din Ucraina. De altfel, analiștii intrevăd o continuare a creșterii ratelor de dobândă, în contextul perspectivelor din regiune unde băncile centrale vor majora, din nou, ratele de referință în următoarele ședințe de politică monetară din 2022.

Totodată, economiștii se așteptată la o nouă crestere a dobânzii cheie, din 5 aprilie, când BNR va încerca să frâneze creșterea inflației printr-o majoare a dobânzii de 0,5% de la 2,5% la 3%. În scenariile băncilor, BNR ar putea duce dobânda cheie, in acest an, pâna la 3,5% – Banca Transilvania, 4% – ING Bank sau chiar 4,25% – Raiffeisen Bank.

De mâine, băncile vor modifica indicator de referinţă pentru creditele ipotecare şi pentru cele de consum, iar clienții vor achita rate mai mari la bancă

In aceste condiții, dacă anticipatiile analiștilor privind creșterea dobânzii cheie se adeveresc, înseamnă că ROBOR la finalul anului se va situa la 5%, urmat de creșterea IRCC. Iar aceste majorări de dobânzi se vor resimți în buzunarul clienților cu credite.

Conform OUG 19/2019, “pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României(…) Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor”.

Cum a evoluat IRCC