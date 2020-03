Industria bancară din România nu a rămas indiferentă la problemele generate de răspândirea coronavirusului, instituțiile de credit locale punând deja în aplicare o serie de măsuri de prevenție. Publicația online www.bankingnews.ro a solicitat băncilor din țara noastră o poziție oficială despre modul în care se raportează la provocările acestei crize epidemiologice. Fiecare instituție de credit și-a construit propriul plan de prevenție și un set de acțiuni tehnice pentru asigurarea continuității activității în cazul declanșării unei epidemii naționale.

Banca Transilvania: Suntem atenţi la recomandările autorităţilor. Dacă situaţia o va cere, ne adaptăm. Suntem pregătiţi!

Spre exemplu, la Banca Transilvania există un plan pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii în cazuri speciale, cu măsuri şi acţiuni care să asigure atât buna desfăşurare a activităţii băncii, cât şi protecţia activelor clienţilor şi ale băncii. ”Avem comunicări sistematice către angajaţi, cu accent pe prevenţie şi responsabilitate cu privre la contextul coronavirus. La fel, ne-am sfătuit colegii să se informeze doar din surse de încredere si să reacţioneze echilibrat. Suntem atenţi la recomandările autorităţilor. Dacă situaţia o va cere, ne adaptăm. Suntem pregătiţi!”, au declarat oficialii Băncii Transilvania într-o poziție oficială transmisă la solicitarea publicației online www.bankingnews.ro.

BCR a decis interzicerea călătoriilor de serviciu în zonele de risc

Banca Comercială Română a adoptat o serie de măsuri de pregătire și prevenire, ca una din cele mai importante bănci din România, au precizat pentru publicația online www.bankingnews.ro reprezentanții instituției de credit. ”Avem datoria să ne asigurăm că ne protejăm colegii și clienții, garantând totodată continuitatea activităților și asigurarea infrastructurii, în strânsă legătură cu respectarea strictă a măsurilor impuse de autorități”, se arată în răspunsul băncii transmis redacției. BCR a decis interzicerea călătoriilor de serviciu în zonele de risc, amânarea unora dintre evenimentele mai mari programate în perioada următoare și instruirea salariaților cu privire la conduita optimă pentru protejarea împotriva bolilor contagioase. ”Totodată, am intensificat activitățile de curățenie în spațiile noastre, utilizând materiale dezinfectante speciale, am suplimentat dotarea punctelor sanitare cu săpun antibacterian și am înființat puncte gratuite de alimentare cu substanțe antiseptice. În plus, comunicăm în mod proactiv către colegii noștri, actualizând permanent informațiile disponibile cu știri noi, în funcție de comunicările autorităților”, au mai punctat oficialii BCR.

Angajații Raiffeisen Bank care au revenit din străinătate lucrează de acasă timp de două săptămâni

Și în cazul Raiffeisen Bank au fost luate o serie de măsuri obișnuite de prevenție în astfel de cazuri. ”Urmărim situația cu atenție și avem un set de măsuri de prevenție, comunicate către angajații noștri”, au menționat oficialii Raiffeisen Bank pentru publicația online www.bankingnews.ro. Astfel, în sediile băncii se utilizează soluții dezinfectante pentru suprafețele de lucru și spațiile comune (birouri, ATM-uri, uși, clanțe, mânerele de la scaune etc.). Totodată, a fost solicitată creșterea frecvenței cu care se dezinfectează suprafețele comune cel mai des folosite (butoane lift, turnicheți, ușile de acces), iar fiecare sediu/colectiv a primit soluții dezinfectante, șervețele umede și măști pentru angajații din sucursale. De asemenea, la intrarea în sediile Raiffeisen Bank au fost instalate aparate cu soluții pentru dezinfectarea mâinilor. În luna martie, deplasările de serviciu în afara țării sunt anulate și s-au limitat pe cât posibil și deplasările de serviciu în țară. ”Toate persoanele care au călătorit în zonele afectate trebuie să trimită un mesaj de informare către Directia de Resurse Umane, persoanele care s-au întors/se întorc din zonele afectate vor lucra de acasă timp de două săptămâni, evidența fiind ținută centralizat. În același timp, au fost planificate toate acțiunile tehnice pentru asigurarea continuității serviciilor băncii”, ne-au mai spus reprezentanții instituției de credit. Pe de altă parte, Raiffeisen Bank le dă clienților posibiliatea de a se dezinfecta pe mâini în propriile sedii, recomandându-le să evite, pe cât posibil, folosirea bancnotelor, prin utilizarea instrumentelor de plată electronice.

UniCredit Bank: Siguranța angajaților și clienților este prioritară

Siguranța angajaților și clienților UniCredit Bank este prioritară, ne-au transmis oficialii instituției de credit cu acționariat italian. ”În conformitate cu instrucțiunile autorităților române, solicităm angajaților noștri care revin din China continentală, Coreea de Sud, Iran sau dintr-una dintre zonele aflate în carantină din Italia (Vo Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) să intre în carantină pentru 14 zile, în structuri specifice desemnate în acest scop, imediat la întoarcerea în România. Totodată, cei care vin din alte localități din provincia Lombardia, regiunea Veneto, Emilia-Romagna, Pesaro și Savona, trebuie să intre în auto-carantină la domiciliu timp de 14 zile, imediat după întoarcerea în România”, au precizat reprezentanții UniCredit Bank pentru publicația online www.bankingnews.ro. Banca a adoptat o serie de măsuri pentru a-și proteja angajații și clienții de posibila răspândire a coronavirusului, printre care activarea protocoalelor privind siguranța și sănatatea, menținând în același timp o monitorizare atentă a situației; îndemnul către angajați de a urma recomandările anunțate de către autoritățile locale responsabile din domeniul sanatății; distribuirea kit-urilor pentru prevenirea contagiunii acolo unde sunt necesare; folosirea soluțiilor de lucru alternative deja implementate, precum lucrul de la distanță; restricția de a efectua deplăsari interne și internaționale care nu sunt strict necesare în perimetrul Europei; comunicarea permanentă a cerințelor venite din partea autorităților locale și a recomandarilor legate de sănătate și siguranță.

OTP Bank își asigură clienții de continuitatea activității bancare în cazul unor decizii de forță majoră

Și În cadrul OTP Bank România, situația este urmarită cu atentie, ne-au comunicat reprezentanții băncii. Compania are soluții și un plan bine structurat în cazul tuturor scenariilor și gradelor de severitate formulate și avansate de colegii de la departamentele HR și Risc. Totodată, vrem să ne asigurăm clienții de continuitatea activității bancare în cazul unor decizii de forță majoră la nivel național, atât prin intermediul serviciilor telefonice, care le vor permite clienților legătura directă cu angajații băncii, cât și prin intermediul serviciilor online.

Legat de protecția personalului băncii, le distribuim colegilor din unitățile teritoriale și din sediul central măști și soluții dezinfectante, mănuși chirurgicale de unică folosință, achiziționate și transmise colegilor din unitățile teritoriale, care lucrează cu numerar, îi informăm constant privind măsurile de prevenție recomandate de specialiștii din domeniu. Am limitat deplasările de business interne și externe, am încurajat comunicarea prin intermediul canalelor electronice disponibile și am recomandat colegilor care au călătorit în zonele afectate de coronavirus să lucreze de acasă, respectând protocolul oficial, transmis de autorități.

Clienții băncii vor putea folosi dispozitivele cu dezinfectant, care vor fi puse pe front-desk, în toate unitățile din țară, mai precizează reprezentații OTP Bank, la cererea BankingNews.





