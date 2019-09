Cand vine vorba de noile tehnologii de plati online, bancile au foarte multe planuri. Insa, in urmatorii ani se anunta introducerea unor solutii si servicii noi, cu adevarat interesante, gata sa le ajute in lupta cu fintech-urile.

Odata cu avansarea tehnologiei, platile biometrice par a fi “the next big thing” pe care bancile il au in plan pentru implementare. Da, urmatoarea schimbare revolutionara in ceea ce priveste platile online va fi de utilizarea biometriei pentru cardurile contactless sau smartphon-uri, arata datele celui mai recent studiu efecturat liderul in domeniu, Fingerprints.

Odată cu creșterea masurilor de securitate, multe instituții financiare sunt presate pentru a implementa soluții de securitate mai puternice, iar biometria pare a fi cea mai viabilă opțiune.

Tehnologia biometrică aduce securitatea la un nou nivel. Nu mai uiti PIN ul, nu mai cauti magazine online “sigure” sau restaurante „sigure”. Plățile se fac fara griji într-o lume în care toată lumea poate fi de încredere.

Capacitatea de a depasi plafoanele de plata atat de enervante uneori in zilele noastre, imbunatatirea securitatii si comoditatea platilor, acestea sunt urmatorele “lupte” pentru banci.

PIN-ul va fi invechit in urmatorii ani

Autentificarea biometrică avansează rapid, deoarece multe instituții bancare adoptă această nouă formă de securitate digitală. Banii și securitatea au mers mereu mână în mână.

88% din bancile chestionate spun ca iau in calcul implementarea platii biometrice pentru anii ce urmeaza!

Cu toate acestea, exista o diferenta izbitoare de opinii intre consumatori si banci atunci cand vine vorba de plati fara contact – contactless.

Pentru banci, cea mai mare problema cu contactless-ul este posibilitatea de a ridica plafonul de plata, in timp ce securitatea este principala preocupare a consumatorilor.

37% dintre consumatorii chestionati pentru realizarea acestui studiu percep problemele de securitate ca fiind alarmante, in timp ce 51% dintre acestia se declara extrem de ingrijorati de posibilitatea fraudarii platilor cu ajutorul diferitelor tehnologii.

Bineinteles, ca si in cazul platilor normale online, diferenta va fi facuta de catre utilizatori, acestia alegand site-uri profesioniste cu o imagine buna si cu reputatie in mediul online, pentru a cumpara produse. In cazul site-urilor obscure, este indicat sa nu se ofere nicio informatie de ordin personal sau financiar, sa se evite cumpararea produselor de pe astfel de platforme.

Bancile sunt insa increzatoare ca vor avea la dispozitie infrastructura necesara pentru a elimina orice indoiala cu privire la acest nou serviciu. Acesta va folosi ca platforma de scanare a biometriei smartphone-ul.

In plus, amprentele biometrice sunt uncie in cazul fiecarui consumator, asta eliminand inca din start orice problema cu privire la securitate.

Care este reactia consumatorilor la aceste vesti?

Cand vine vorba de utilizarea biometriei pe carduri contactless sau pe smartphone, pentru plati online, 50% dintre consumatori au spus ca ar fi chiar dispusi sa plateasca pentru o asemenea tehnologie si sa se foloseasca de ea.

Cu toate acestea, exista inca preocupari de abordat, in special in privinta aspectului de privacy. Consumatorii sunt interesati unde sunt stocate datele de amprenta. Dar aceasta este in mare parte o provocare a educatiei, dupa cum spun bancile, nu a tehnologiei – toate datele raman pe cardul in sine, ceea ce inseamna ca nu lasa niciodata consumatorul descoperit.

79% dintre banci considera ca auto-inscrierea cardurilor biometrice este esentiala.

Asta va presupune ca banca nu are sub nicio forma acces la datele de amprenta biometrica a utilizatorilor. Utilizatorii sunt cei care se inscriu si isi introduc datele in aplicatie, cardul pastrand aceste date in deplina siguranta.

Ce parere au bancile cu privire la acest pas urias spre tehnologizarea intregului sistem de plati?

Cu ajutorul platilor bazate pe biometrie, bancile pot oferi consumatorilor atat siguranta impotriva fraudei, cat si un produs placut si convenabil. Mai mult decat atat, considera specialistii, platile vor fi mai confortabile ca niciodata. In plus, se va lucra intens pentru a descoperi si modalitatea in care se va putea elimina bariera plafoanelor de plati.

Pe scurt, tehnologia este acum una dintre cele mai avantajoase planuri avute in vedere de catre banca. Ea va intra in vigoare in anii urmatori si pana atunci exista suficient timp pentru a spori increderea utilizatorilor in contactless si in biometrie, educandu-i si ajutand astfel tehnologia sa ajunga la atingerea potentialului sau maxim, se mai arata in studiu Fingerprints.