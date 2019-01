Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, în Baia Mare, că băncile din România privesc cu neîncredere Guvernul, aşa fiind explicată reticenţa în a cumpăra titluri de stat din ultimele zile.

“Când statul român emite titluri de stat, timp de trei-patru ani, de fiecare dată au fost mai mulţi cei care au dorit să cumpere titluri de stat. De ce? Pentru că e cea mai sigură investiţie. Nu-ţi pierzi banii. Nu? Ce era important? Important era să reduci dobânda pentru că dobânda înseamnă că în anii următori adaugi la cea ce ai luat. Ce ştie orice om când se împrumută e că trebuie să dea şi dobânda înapoi. Este pentru prima dată după 2011, cred, acum o săptămână când titlurile de stat emise de Guvern n-au mai fost cumpărate! Cred că 62%, doar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii nu au încredere în statul român, că Guvernul României poate să-şi plătească datoriile. Au crescut şi dobânzile, acum sunt 4 şi. (…) De ce n-au încredere? Eu nu cred că băncile şi sistemul financiar se uită la ce spune un politician sau altul, se uită la faptul că România în 2018 şi 2019 are o politică instabilă, şi impredictibilă. Nu ştii niciodată ce măsură o să se ia”, a spus Victor Ponta, potrivit Agerpres.ro

Liderul Pro România a mai susţinut că nu datoria externă a ţării e un obstacol pentru sistemul bancar în a acorda împrumuta stat, ci comportamentul nesigur al guvernanţilor.

“Nu din cauza acestei sume (băncile nu vor mai împrumuta Guvernul n. red.). Vreau să explic un lucru pe care oamenii îl consideră complicat, dar nu e aşa complicat, şi am învăţat cât am fost prim-ministru să mă uit pe cifre şi să înţeleg ce înseamnă pentru viaţa Guvernului, dar şi a oamenilor, cifrele. Am avut cel mai bun profesor, din punctul meu de vedere, Florin Gerogescu”, a spus Victor Ponta.

Potrivit liderului Pro România, Guvernul practică un “Caritas bugetar” care ar putea genera o criză în viitorul apropiat.

“După ce am strigat toţi, în decembrie, cu aceea ordonanţă care schimbă sistemul fiscal, iar se adoptă o ordonanţă care iar schimbă Codul fiscal! Dacă schimbi codul fiscal în fiecare lună eşti o ţară neserioasă, un Guvern neserios. Al doilea lucru: cea ce s-a întâmplat în 2018 se întâmplă în 2019 şi este un Caritas bugetar! Folosesc termenul de Caritas pentru că sunt convins că oamenii n-au uitat cum era să zici: pun 10 lei, iau 80, pun 80, iau 640. Dar toţi ştiam că o să pice la un moment dat. Nu poţi tot timpul să creşti pensiile şi salariile, nu poţi tot timpul să ai cheltuieli mai mari şi venituri mai mici, pentru că la un moment dat se rupe chestia asta. Ce îmi este teamă? Îmi este teamă că vom retrăi anul 2009. Vă reamintesc că în anul 2009 era criză deja în lume. Şi dl. Băsescu, şi dl. Geoană, şi PNL spuneau că nu e nicio criză, că totul e foarte bine”, a mai declarat Victor Ponta.

Ministerul Finanțelor a încercat să se împrumute în această săptămână, prin vânzarea de titluri de stat, însă suma obținută a fost mult mai mică decît necesarul. MF avea nevoie de 900 milioane lei, însă a obținut doar 398 milioane de lei, cu la dobânzi mult mai mari.