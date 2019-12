Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume va organiza, pe 16 decembrie, evenimentul de lansare a Sucursalei sale din București, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de relații dipomatice între Republica Populara Chineză și România.

La ceremonie vor participa Excelența Sa Jiang Yu, ambasador al Republicii Populare Chineze în România; Liu Liange, Președinte al Consiliului de Administrație Bank of China; Xu Haifeng, CEO al Bank of China CEE Region; Guo Lixin, CEO al Bank of China sucursala București.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, a salutat investiția chinezilor în industria bancară locală în discursul său ținut cu ocazia aniversării a 70 de ani de relații bilaterale România – Republica Populară Chineză, în cadrul unui eveniment la sediul BNR.

”Relațiile bilaterale au cunoscut o dezvoltare constantă susținute și de dialogul instituțional și prin vizite și întrevederi la nivel înalt. În acest context, doresc să exprim satisfacția deplină pentru rezultatele vizitei oficiale la Beijing a delegației BNR, efectuate în luna martie a acestui an, la invitația omologului meu, domnul Guvernator Yi Gang.

Cu această ocazie, au avut loc discuții cu conducerea Băncii Populare a Republicii Populare Chineze, cu conducerea Bank of China și cu cea a Asian International Infrastructure Bank. Discuțiile au vizat subiecte de importanță deosebită, dintre care doresc să menționez promovarea cooperării financiare bilaterale, evoluțiile economice și financiare globale, precum și alte teme conexe.

Înființarea pe teritoriul României de către Bank of China a unei sucursale, ce preconizează să desfășoare operațiuni din luna decembrie a acestui an este rezultatul firesc al acestor evoluții pozitive. Doresc să remarc prezența în sală a domnului Guo Lixin, director general al acestei sucursale, căruia îi urez succes în activitate”, menționa Mugur Isărescu.

Gigantul Bank of China a început recrutările în România încă din luna august a.c., după cum arătau anunțurile postate pe platformele specializate.