Criptoactivele au devenit bula acestei generații, spune Fabio Panetta, membru al Comitetului Executiv al BCE, la Summit-ul Insight al London Business School 2022. Criptoactivele nu sunt bani. Multe sunt doar un nou mod de a redenumi jocurile de noroc, afirmă oficialul BCE.

Bulele cripto care se sparg. Destinul finanțelor digitale

Ecosistemul mai larg al finanțelor digitale are nevoie de o ancoră de stabilitate sub forma unui activ digital fără riscuri, pe care numai banii băncii centrale îl pot oferi. Acesta este motivul pentru care lucrăm la o monedă euro digitală și la tehnologii pentru viitorul decontării angro folosind banii băncii centrale, explică Penetta.

Când am vorbit ultima oară despre criptofinanțare la Universitatea Columbia, în aprilie, am comparat-o cu Vestul Sălbatic și am avertizat despre riscurile care decurg din exuberanța irațională în rândul investitorilor, externalitățile negative și lipsa de reglementare. De atunci, piețele cripto au fost martorii unui număr de falimenturi dureroase, spune oficialul.

Efect de domino în piața crypto

Prăbușirea TerraUSD, pe atunci a treia cea mai mare monedă stabilă din lume, și falimentul recent al principalului schimb de criptomonede FTX și a 130 de companii afiliate au durat fiecare câteva zile. Aceasta nu este doar o bulă care izbucnește. Sunt mai multe bule ce izbucnesc una după alta, avertizează Penetta.

A fost un an brutal pentru investitori.

Prețul Bitcoin a scăzut cu 63%, în timp ce capitalizarea globală de piață a criptomonedei a pierdut 1,63 trilioane de dolari în valoare.

Prăbușirea bursei FTX a lui Sam Bankman-Fried a băgat un cui în piața crypto. Și va curge sânge, spun analiștii citați de Reuters.