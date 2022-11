THETA Furniture & More a amenajat noua filială a Băncii Comerciale Române din Cluj-Napoca. Spațiul de aproximativ 1.000 mp a fost amenajat integral de echipa THETA Furniture & More, în calitate de Antreprenor General, iar conceptul a fost realizat de către studioul de arhitectură 1722 Studio Lab. Sucursala Județeană BCR s-a mutat recent din fostul sediu din orașul Cluj-Napoca într-un spațiu nou din același oraș, aflat în Clădirea The Office. Str 21 Decembrie 1989, nr 77, parter.

De-a lungul celor cinci luni de desfășurare a lucrărilor, THETA Furniture & More, în calitate de Antreprenor General de interior, a gestionat toate activitățile pentru realizarea & livrarea acestui proiect Design & Build, în bugetul și în termenul de livrare agreate cu clientul.

Designul și proiectarea a aparținut studioului de arhitectură 1722 Studio Lab, lucrările de construcții & fit-out au fost coordonate de către Project Manager din echipa THETA, iar mobilierul a constat într-un mix de produse standard și custom-made realizate în fabrica proprie de producție mobilier.

“Conceptul de amenajare al noului nostru hub din Cluj-Napoca reprezintă, în sine, un model inovator de comunicare bancară. Acest spațiu modern și prietenos este gândit să încurajeze, prin întregul ambient, un dialog mai deschis și mai apropiat de fiecare client. Este un loc care își propune să stimuleze conversațiile deschise și despre bani, despre obiectivele și planurile de viață, pe baza principiilor de educație financiară. Le mulțumim partenerilor noștri de la THETA, care au contribuit la punerea în practică a acestui concept. Clienții care vor intra în noua noastră unitate din Cluj se vor bucura, suntem convinși, de o experiență bancară caldă și la standarde înalte”, a declarat Petru Ciurtin, Director Zonal Retail BCR.

“Deși nu este primul spațiu amenajat pentru Banca Comercială Română, biroul nostru de arhitectură a avut misiunea de a proiecta un spațiu cu un concept nou, pe o suprafață generoasă de aproximativ 1000 mp. Provocarea a venit din nevoia beneficiarului de a oferi clienților un spațiu cu un design fresh, care să îmbine zonele de front office și back office într-o manieră fluidă, astfel încât experiența să fie unică pentru toți clienții și angajații. Conceptul propune zone open space generoase îmbinate cu zone pentru discuții private, cu o orientare facilă asupra spațiului, astfel încât mediul bancar să fie primitor pentru oricine ii trece pragul. Implicarea noastră în proiect a presupus parte de releveu, parte de concept, proiectare tehnică, avizări și autorizări până la detaliere de mobilier custom-made. Suntem bucuroși că am lucrat într-o echipă dinamică alături de THETA Furniture & More și că rezultatul colaborării reprezintă un spațiu de referință pentru Banca Comercială Română”, spune Iulia Trifan, Architect & Managing Partner 1722 Studio Lab.

“Banca Comercială Română este clientul companiei din anul 2020, când am amenajat spațiul filialei de la Satu Mare (800 mp, P+M). Interacţiunile cu echipa clientului, cu arhitectul, constructorul și cu echipa internă de achiziții, proiectare, execuție & implementare, reprezintă partea cea mai palpitantă din activitatea mea zilnică. Fiecare proiect este special, în funcție de design și specificațiile tehnice de execuție, având provocările și satisfacțiile aferente, însă spațiile bancare necesită o abordare deosebită prin prisma nevoilor clienților finali adresate de industria bancară. “Happy customer, happy life” – este deviza mea și consider că ne-am atins obiectivul propus în acest proiect”, declară Aurel Gaiță, Commercial Manager THETA Furniture & More.

“Lucrările de fit-out au fost cele care au dat startul implementării proiectului, conform organizării de șantier și graficului de lucrări. Vorbim de lucrări precum: demolări pereți, execuția de tavane, pereți, partiții sticlă, pardoseli ceramice, parchet și mochetă, montajul grădinilor verticale, jardinierelor, colantări, sablări, montajul mobilierului, sistemul de iluminat și altele. În ultimele trei săptămâni s-a lucrat cel mai intens, însă am reușit să ne încadrăm în termen și în designul proiectului, astfel încât am predat cu brio”, afirmă Cristian David, Project Manager THETA Furniture & More.