Banca Comercială Română este prima bancă din România care oferă copiilor și adolescenților posibilitatea de a deschide 100% online un cont bancar, alături de părinți. Procesul de deschidere este disponibil pe platforma de digital banking George și se parcurge gratuit și rapid, în aproximativ 10 minute, cu semnătură digitală și card digital activat imediat.

Prin George se pot deschide online două tipuri de conturi destinate copiilor și adolescenților:

🔵 George Kids, contul pentru copiii sub 14 ani, unde oricare dintre părinți are posibilitatea să obțină un cont nou pentru copil și să aleagă emiterea unui card asociat contului. Părintele încarcă în aplicație certificatul de naștere al copilului și semnează digital documentele aferente. Nu este necesară prezența copilului, iar cardul George este emis pe numele părintelui.

🟢 George Young, contul pentru adolescenții de la 14 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani, unde este necesară cartea de identitate a adolescentului. Copilul trebuie să fie alături de părinte, în cadrul procesului online, urmând să semneze digital, împreună cu acesta, contractul bancar. Cardul este emis pe numele copilului, având un design semnat de Kitra, în parteneriat cu One Night Gallery. De asemenea, adolescentul primește acces la platforma de digital banking George, unde poate accesa și alte produse, își poate face propriul buget și beneficiaza de reduceri prin Moneyback.

Cum îți deschizi un cont online

Deschiderea contului curent poate fi realizată de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet, indiferent că este smartphone, tabletă sau calculator, iar validarea se face prin apel video în Contact Center. În urma procesului, toate tipurile de carduri de pe conturile de copii sunt disponibile imediat în format digital, fiind trimise și fizic la adresa solicitată, în două zile lucrătoare.

Deja 2.000 de conturi pentru copii și adolescenți 100% online

„Punem la dispoziția copiilor și părinților din România un sistem de acces 100% online la un cont bancar, fără nicio deplasare la bancă. Deschiderea unui astfel de cont face parte din procesul absolut necesar al educației financiare, fiind unul dintre pașii practici pe care orice copil îi poate întreprinde în înțelegerea modului în care circulă banii într-o economie, ce înseamnă în viața sa și cum poate face primele plăți contactless. Prin intermediul ecosistemului George, adolescenții își pot deschide online conturi de economii sau în valută și au la îndemână beneficii speciale, cum ar fi acces gratuit la evenimente, reduceri la librării, magazine de modă sau restaurante.

În mai puțin de două săptămâni de la lansarea fluxului online, peste 2.000 de conturi pentru copii și adolescenți au fost deschise deja 100% online“, a declarat Anda Păștean, Șef Departament Daily Banking, BCR.

BCR nu percepe niciun comision de deschidere sau administrare lunară de cont pentru copiii de până la 14 ani. Deținătorii de conturi George Young beneficiază de comision zero în primele 6 luni de la deschiderea contului, după care pot avea în continuare zero lei costuri, dacă fac cel puțin o plată cu cardul în fiecare lună, altfel comisionul de administrare va fi de 8 lei/lună. De asemenea, comisionul de livrare card la domiciliu este 0 lei până la data de 20 decembrie 2022 și 10 lei ulterior.

Beneficiile conturilor de copii includ:

🔵 George Kids

– Zero comision de administrare

– Zero comision la retrageri de numerar la orice ATM din lume

– 2 carduri George Standard gratuit, pentru părinți, cardul fiind disponibil în patru culori, pe suport din material reciclat, prietenos cu mediul

– Cont gratuit în euro

🟢 George Young