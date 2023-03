Banca Comercială Română anunță o nouă extindere a ecosistemului digital George către produse bancare și non-bancare, printr-un nou parteneriat cu Banqup, platforma software de administrare și facturare pentru antreprenori.

Potrivit băncii, acum antreprenorii și SME-urile pot gestiona mult mai eficient documentele financiare. Timpul pierdut la arhivare, procedurile greoaie și consumatoare de energie se transformă în câteva atingeri de ecran sau click-uri, pe interfețe prietenoase, accesibile oricui. Iar experiența este una dinamică, cu posibilități de optimizare continuă în raport cu utilizatorii.

Mihai Sandu, BCR: Era clar nevoie de o soluție inovatoare de administrare a documentelor și facturare, așa cum este Banqup

“Suntem mai mult decât bucuroși să putem extinde, din nou, beneficiile și serviciile la care pot apela antreprenorii pe platforma digitală George, la doar o atingere de ecran distanță. Pe lângă produsele bancare, am deschis platforma către partenerii noștri din servicii conexe, cum ar fi abonamente medicale pentru angajați, tichete de masă, semnătură digitală calificată, soluții de plată mobile și altele.

În acest ecosistem în continuă dinamică, era clar nevoie de o soluție inovatoare de administrare a documentelor și facturare, așa cum este Banqup, pe care antreprenorii o vor găsi super utilă. De la lansare și până în prezent, i-am adăugat lui George peste 250 de funcționalități, fiind aplicația bancară cu cel mai mare rating din România în magazinele mobile”, susține Mihai Sandu, Șef Departament Vânzări Digitale și Parteneri, BCR.

“Banqup este o soluție inovatoare de facturare electronică, plăți electronice și gestiune a documentelor. Ca să venim în sprijinul antreprenorilor cu o soluție completă, am dezvoltat această platformă menită să le ușureze activitatea. Antreprenorii locali sunt pivotali în avansul oricărei societăți, cu atât mai mult a celei românești.

Am putea spune că în momentul în care am lansat platforma, am deblocat un mecanism și am potențat capacitatea și mobilitatea antreprenorului. Neîngropat în hârtii, el devine creativ, câștigă timp și toată societatea are șanse să se aliniaze rapid la standardele europene”, spune si Tom Van Acker, General Manager, Unifiedpost Group.

Banqup este disponibil acum gratuit de pe platforma George, în magazinul aplicație, fiind prezentă simultan în magazinele AppStore sau Google Play.

O noutate pe piața românească, Banqup este un produs al Unifiedpost, lider pe piața europeană pentru soluții fintech de facturare electronică, procesare facturi și plată electronică. Platforma premium one-stop-shop funcționează cu succes în toată Europa, unde Unifiedpost se extinde continuu.

Peste 20 de țări beneficiază deja de serviciile Banqup, accelerând astfel dezvoltarea digitală și simplificând continuu procesul birocratic.