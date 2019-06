George, primul banking inteligent din România și cel mai mare ecosistem paneuropean din banking, dezvoltat în hub-ul fintech al grupului Erste, devine oficial o platformă deschisă de open banking. George se deschide astfel în România pentru antreprenorii fintech si dezvoltatorii de aplicații si servicii financiar.

„Noi credem în evoluție prin permanentă reinventare, iar reinventarea înseamnă acum open banking, singurul mod în putem să atragem idei, soluții și inovații din comunitățile deschise. Încă de la început, George a fost creat ca o platformă deschisă pentru partenerii externi și furnizorii de servicii. George are capacitatea să crească prin ajutorul dat de publicul său și a inovației, indiferent de sursă și de origine. Suntem gata să deschidem API-urile noastre tuturor providerilor-terți și vrem să lucrăm împreună pentru a găsi soluții financiare digitale pentru o viață mai bună atât românilor, cât și celorlalți oameni din Europa Centrală și de Est”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR, la Techsylvania, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiei din Europa de Est, care și-a deschis ieri porțile la Cluj-Napoca.

În acest context, Banca Comerciala Română a anunțat la Cluj-Napoca lansarea unui program de accelerare a business-urilor tech. Susținuti de BCR, partenerii și furnizorii de servicii vor putea sa vină astfel cu propriile soluții si aplicații financiare și să le propună clienților bancari, direct prin George Store. Colaborarea cu George e deschisă inclusiv la nivel regional, iar detalii complete pot fi obținute de pe platforma: https://george-labs.com/partner-with-george/

De altfel, BCR a prezentat oficial la Techsylvania ultimele noutăți din ecosistemul lui George, o bună parte dintre acestea fiind create în parteneriat cu fintech-uri:

 Casa mea – o aplicație dezvoltată de BCR, alături de Qualitance, o companie de software fondată de doi tineri antreprenori români. Casa mea simplifică procesul prin care trece un client pentru a-și construi dosarul cu documentele necesare achiziționării unei locuințe: evaluări, intabulări și alte acte necesare. Documentele pot fi încărcate direct în aplicație, clientul fiind la curent în permanență cu stadiul în care se află procesul de cumpărare a casei sale. Totodată, banca și toate celelalte entități implicațe în proces știu în timp real ce se întâmplă cu dosarul și pot comunica și oferi răspunsuri integrate.

 George digital onboarding – oricine poate deveni client George de la distanță, fără să intre în contact fizic cu banca, grație unei aplicații dezvoltate de BCR împreună cu FintechOS, o altă companie antreprenorială românească. Tot ce trebuie sa facă un client este să descarce George sau BCR Identity, să intre apoi în contact video cu operatorii BCR și, în mai putin de 10 minute, își poate deschide un cont curent, cu tot cu semnarea unui contract electronic, personalizarea propriul card și comandarea acestuia la o adresă indicată, fără niciun drum la bancă. Cardul George poate fi folosit cu zero comisioane de retragere numerar, la orice ATM din lume. În ultimele șase luni, peste 5.000 de clienți au ales să-și deschidă contul George 100% online.

 PlusînCont – o altă aplicație dezvoltată de BCR în parteneriat cu Dateo, un fitech din Cehia, prin care George oferă bani înapoi pentru tranzacțiile cu cardul la unii dintre cei mai importanti retaileri din Romania. În ultimii ani, aproape 18.000 de clienți au primit bani inapoi, cu o valoare totală de cashback de 633.771 lei.

Alte noutăți importante anunțate ieri de Banca de Comercială Română la Techsylvania:



 George Pay – o experiență completă de plăți, care integrează o variatate de modalități de plată, de la transferuri bancare, în lei sau valută, plăți facturi și plăți instant, până la plăți NFC (Near Field Communication – comunicarea în câmp apropiat) cu telefoanele care au sistem de operare Android. George Pay este deja în teste și va fi lansat oficial în această vară.

 Apple Pay – BCR și Apple lucrează împreună pentru soluția Apple Pay, care va permite plăți cu telefoanele ce functionează cu sistem de operare iOS.

6 luni de la lansarea lui George în România

Platforma George a fost dezvoltată în baza mai multor cercetări avansate digitale, fiind creată de echipe de IT, design, psihologi și sociologi comportamentali. Ca urmare a implicării clienților în toate etapele proiectului, George are un nivel excepțional de personalizare: toată lumea își poate crea propria versiune a lui George, adaptată la specificul nevoilor sale bancare.

În prezent, George a ajuns la 500.000 clienti, 85% dintre aceștia accesându-l de pe telefon. Mai mult, aproape 3.000 de noi clienți devin zilnic utilizatori George și descoperă ce înseamnă simplu, inteligent și personal.

De unde numele George?

George a fost denumit după primul pilot automat din aviație, inventat în urmă cu 100 de ani de către americanul Lawrence Sperry. “Lasă-l pe George să o facă” (Let George do it!) a devenit în scurt timp după aceea o expresie care să ateste încrederea că tehnologia îți poate face viața mai ușoară.

Asemenea unui pilot automat, George, primul banking inteligent© din România, te ajută să-și controlezi viața financiară ca un zbor lin: simplu, personal și inteligent.