Marian Ignat, Director Executiv Distribuție Retail, BCR, a anunțat în cadrul unei conferințe online că instituția de credit are în vedere lansarea oficială, în toamna acestui an, a aplicației George pentru microîntreprinderi. ”Ne dorim să acoperim toate nevoile clienților George, iar anul acesta ne axăm pe mentenanța și îmbunătățirea produselor de daily banking disponibile în platformă. În plus, migrăm spre zona de microîntreprinderi, iar în acest moment avem peste 25.000 de clienți microîntreprinderi care au interacționat cu George, cu care ne consultăm pentru a definitiva experiența din aplicație, pentru a o putea lansa oficial”, a menționat oficialul băncii.

George are în prezent peste 1,15 milioane de utilizatori activi, iar numărul de tranzacții în aplicație a crescut cu 70% în primul trimestru din 2021 față de aceeași perioadă a anul trecut. Practic, George oferă online cele mai multe produse specifice de retail banking (conturi curente, economisire, creditare și asigurări). ”Lansate în ecosistemul George în 2020 ca produse unice pe piața bancară, 48% din totalul cardurilor de credit și 61% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt acordate prin canale digitale”, a subliniat Marian Ignat.

În plus, 40% din creditele de nevoi personale din T1 2021 au fost acordate 100% digital, în creștere cu peste 30% față de același trimestru al anului trecut. ”2020 a însemnat dezvoltarea accelerată a strategiei omnichannel, prin crearea unui ecosistem online care să răspundă nevoilor clienților, dar și prin schimbarea modului de interacțiune în sucursale. O experiență seamless omnichannel este relevantă pentru clienți, indiferent dacă sunt clienți digitali sau tradiționali, pentru că fiecare dintre ei va aprecia o experiență completă, consistentă și eficientă, în fiecare dintre touchpoints”, a mai precizat oficialul BCR.

Instituția de credit cu acționariat austriac este singura bancă care a oferit o soluție 100% online de amânare a ratelor, 60% din totalul cererilor fiind realizate prin George. De asemenea, unul dintre serviciile completare celui care asigură deschiderea conturilor George a fost cel de consultanță financiară personalizată video și digitală pentru persoane fizice. ”George este aplicația bancară cu cel mai mare rating din România, în magazinele App Store și Google Play, iar 9 din 10 clienți folosesc varianta de mobil George. Asta ne demonstrează că George este cu adevărat primul banking inteligent cu care se identifică clienții”, a mai punctat Marian Ignat.

Ediția 2020 a raportului Excelența în Experiența Clientului/Customer Experience Excellence, realizat de KPMG, arată că BCR a înregistrat cea mai mare creștere pe zona de experiența pentru utilizatori, beneficiind de cea mai mare creștere a scorului Customer Experience Excellence (0,51%) comparativ cu 2019.