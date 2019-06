BCR-InnovX-1024×576.jpg” alt=”” class=”wp-image-46758″/>

Juriul Acceleratorului BCR-InnovX a selectat cele 10 firme care vor participa la Bootcamp-ul programului în perioada 1 iulie – 20 septembrie 2019, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

A doua grupă a acceleratorului este dedicată antreprenorilor aspiranți care au idei aflate la început pe care vor să le extindă la nivel internațional, cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 0 și 100.000 de euro, care dezvoltă soluții și produse inovatoare prin tehnologie.

Cele 10 companii selectate de juriu sunt:

3PM – aplicație de blended learning, care crește eficiența trainingurilor

Credo – soluție de autentificare fără parole

Eumeo Tech – platforma online de învățare a matematicii

Heka AI – aplicație de recrutare cu inteligență artificială

Ideea Start Solution – aplicație cu inteligență artificială ce folosește wizbots pentru a da feedback celor care vor să învețe să cânte la instrumente muzicale sau să practice sporturi

Izibac – aplicație mobilă care îi ajută pe elevii de liceu să învețe pentru bac într-un mod distractiv

Msing with Trauma – aplicație mobilă care coverteste imagini RMN în compoziții muzicale cu scop terapeutic pentru pacienții de SM (scleroză multiplă)

Noteb – motor de căutare pentru laptopuri

Stuffz – platformă online de închiriere a gadget-urilor

VASK – soluție de fotosinteză artificială pentru industria auto

Mâine, 14 iunie, va fi organizat BCR-InnovX Tech Conference, eveniment ce va marca ultima zi pentru antreprenorii din prima grupă a Acceleratorului BCR-InnovX. Aceștia care vor continua să urmeze cursuri online în cadrul programului și vor participa la evenimente organizate de Accelerator pentru a fi expuși la potențiali clienți și finanțatori.

„Am atins o bornă importantă a Acceleratorului BCR-InnovX: finalizăm primă grupă a programului și începem o nouă etapă cu încă zece antreprenori entuziaști. Acceleratorul înseamnă trei luni intense cu o curriculă dedicată inovației, disciplinei în antreprenoriat, program de finanțare, mentorat, expunere la echipa BCR și la clienții BCR, evenimente dedicate tehnologiei, expunere la conferințele Startup Grind din Londra sau Sillicon Valley. Și nu ne oprim aici. Vom continua să sprijinim acești antreprenori, iar unii dintre ei au devenit deja sau urmează să fie furnizorii noștri. Învățăm încontinuu din acest proces de accelerare și vom continua aceată rețetă și pentru noua grupă de start-up-uri”, spune Dana Dima, Vicepreședinte Retail & Banca Comercială Română.

„Este minunat când abilitățile de codare ale tinerilor din România sunt direcționate spre dezvoltarea de proiecte sustenabile, cum ar fi cele educaționale sau de mediu, în detrimentul altor activități care le-ar aduce poate pe termen scurt, venituri mai ușoare și rapide. Este un semn ca Acceleratorul BCR-InnovX își îndeplinește cu succes funcția de identificare a potențialului creator național și îi oferă cadrul propice de transformare într-un business cu șanse de multiplicare internațională”, spune Diana Dumitrescu, Director Program InnovX.

Start-up-urile din program vor învăța, prin expertiza ECSIF, să acceseze de la Bruxelles granturi pentru inovare cu valori de 50.000 de euro și vor putea să-și susțină business case-urile în cadrul viitoarei conferințe regionale Startup Grind.

Acceleratorul BCR-InnovX este un program dedicat afacerilor din tehnologie care dezvoltă soluții dedicate pentru domenii precum: cyber-security, fintech, inteligență artificială, învățare automată, robotică, cloud, automatizare sau microservicii. Acceleratorul are o curriculă adaptată companiilor cu potențial de scalare internațională și o rețea globală de parteneri și mentori cu experiență în astfel de programe.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu Uipath, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.