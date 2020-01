BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, se va extinde anul acesta la Cluj-Napoca, în parteneriat cu AROBS Transilvania Software. Programul va cuprinde trei etape de incubare la care vor putea participa câte 20 de antreprenori din Transilvania. Ulterior, cele mai bune start-up-uri vor fi selectate în programul de accelerare de la București.

Evenimentul oficial de lansare a programului de incubare BCR-InnovX la Cluj va avea loc pe 30 ianuarie, la The Office.

Antreprenorii din regiunea Transilvania se pot înscrie până la 6 martie 2020 pentru prima grupă de incubare, denumită Start-ups, dedicată firmelor cu cifră de afaceri între 100.000 euro și 1 milion de euro.

Anul acesta vor fi selectate câte 20 de companii pentru fiecare categorie ale programului BCR-InnovX:

Start-ups (cifra de afaceri sau finanțare atrasă de 100.000 euro – 1 mil. euro) – program de incubare 16-27 martie 2020

Grinders (cifra de afaceri sau finanțare de până la 100.000 euro) – program de incubare 29 iunie – 10 iulie 2020

Scale-ups (cifra de afaceri sau finanțare de peste 1 milion de euro) – program de incubare 28 septembrie – 9 octombrie 2020

“Un partener local puternic, o curriculă validată și apreciată de start-up-urile de tehnologie, soluții de finanțare și mentori cu experiență. Sunt doar câteva din atuurile extinderii programului BCR-InnovX la Cluj. Sectorul IT clujean este unul solid și suntem nerăbdători să ajutăm cei mai creativi și vizionari antreprenori din Transilvania să gândească global și să transforme inovația într-un business performant și sustenabil. AROBS, partenerul nostru, a creat un ecosistem puternic în cadrul Transilvania IT Cluster, și împreună vrem să contribuim la dezvoltarea produselor și soluțiilor inovatoare made in Cluj”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR.

“Susțin mediul de afaceri și comunitatea antreprenorială de mai bine de 20 de ani, din 1998, de când am înființat AROBS. Sunt convins că unul dintre motoarele pentru dezvoltarea comunitară este spiritul antreprenorial, și mereu am încercat să susțin inițiativele inovative, cu potențial real. Întotdeauna îi voi încuraja pe tinerii antreprenori să meargă până la capăt, când vor găsi ceva care funcționează, când lucrurile merg bine. Să renunțe la atitudinea defensivă, să se concentreze pe oportunități. Și o oportunitate clară este participarea în cadrul acceleratorului BCR-InnovX. Mult succes!”, spune Voicu Oprean, CEO & Fondator AROBS Transilvania Software.

“Căutăm antreprenori curajoși care să dorească să se extindă la nivel european sau global, care vor să știe cum să se prezinte mai bine în fața investitorilor sau cum să facă un business plan corect. În urma etapei de incubare vom selecta 3-4 firme care vor participa ulterior în programul de accelerare de la București și implicit vor avea șansa să ajungă la conferințe globale sau să atragă finanțări. Totul depinde de cât de competitivi vor fi”, spune Daniel Dumitrescu, Director InnovX.

Programul de incubare BCR- InnovX va include:

Workshop de leadership

Workshop investiții

Workshop de branding

Curs redactare business plan

Program de mentorat de la antreprenori experimentați și de la echipa de management BCR

Acceleratorul BCR-InnovX este un program dedicat afacerilor din tehnologie care dezvoltă soluții dedicate pentru domenii precum: cyber-security, fintech, inteligență artificială, învățare automată, robotică, cloud, automatizare sau microservicii.

Acceleratorul are o curriculă adaptată companiilor cu potențial de scalare internațională și o rețea globală de parteneri și mentori cu experiență în astfel de programe.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.

