BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, anunță companiile care au intrat în programul de incubare dedicat grupei Start-ups, cu cifra de afaceri între 100.000 și un milion de euro, din București. Juriul a selectat 13 start-up-uri care participă în programul de incubare ce se derulează în perioada 30 martie-10 aprilie. Cele mai bune start-up-uri vor intra ulterior în faza de accelerare.

Cele 13 firme care au intrat în program sunt:

Energy Mall: dezvoltă un canal digital pentru comercializarea contractelor de electricitate și gaze naturale, destinat consumatorilor

NUTRICARE.LIFE: dezvoltă prima aplicație gratuită de prevenție prin intermediul unei platforme digitale pentru analiză nutrițională.

SPACE HUB: se ocupă cu asamblarea de nanosateliți și trimiterea acestora pe orbita Pământului

Finqware: dezvoltă infrastructură tehnologică și produse menite să susțină Open Banking

Ingenios: activează în dezvoltarea de soluții pentru servere complexe, în special proiecte guvernamentale

Cyscale: construiește o platformă de design pentru domenii cloud

Life as a gift: o aplicație de mapare a evenimentelor și preferințelor celor dragi

MAASTER: implementarea unui model de planificare a traseelor de transport urban, pentru reducerea traficul și a poluării

MEETAIBA: automatizează end to end analiza de afaceri IT prin intermediul a 7 module

Enersec: o platformă colaborativă inovatoare cu ajutorul ML și blockchain, pentru a proteja sistemele IoT

ORAROO: o platformă în cloud prin care IMM-urile își pot digitaliza procesele ce țin de angajați

Mount Devel: servicii pentru siguranțai angajaților din companiile biotech și pharma, prin IA și recunoaștere facială

Vendax: o platformă HR ce automatizează procesul de recrutare a companiilor

„În contextual actual, mai mult decât oricând, este important să susținem antreprenorii din tehnologie, ei fiind cei care ne pot oferi soluții inovatoare atât pentru prezent, cât mai ales pentru lumea de după Covid-19. Programul BCR-InnovX își continuă demersurile prin care sprijină start-up-urile din tehnologie și chiar se extinde, alocând resurse suplimentare pentru companiile ce oferă soluții pentru Covid-19”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR. În contextul Covid-19, BCR-InnovX a adăugat încă 10 locuri în programul de incubare din București pentru start-up-urile care oferă soluții inovatoare în tehnologie pentru provocările actuale din sănătate, economie și activități sociale. Termenul inițial de înscriere, 29 martie, a fost extins, astfel că start-up-urile se pot înscrie până la 30 aprilie pentru programul dedicat soluțiilor pentru Covid-19.

„Programul BCR-InnovX vine cu soluții pentru companiile din domeniul tehnologiei, oferind o metodologie testată și bine pusă la punct de dezvoltare a afacerii, atât înainte, cât și după lansare. De asemenea, firmele beneficiază de expunere internațională, prin stabilirea unor obiective globale încă din faza de proiect, dar și de acces la resurse tehnice și tehnologice oferite de partenerii programului, precum și informații-cheie inovatoare”, spune Daniel Dumitrescu, CEO InnovX.

Membrii comitetului de selecție pentru grupa Startups a fost format din: Nicu Iancu (expert în securitate), Bogdan Stefan (expert în Inovație și Tehnologie Asseco SEE Romania), Daniel Ilie (Fost Comandant în Forțele Speciale, Mircea Moraru (Senior Associate CMS), Bogdan Hristescu (Director Regional Euronet), Silviu Florea (dezvoltator soluții fintech), Adela Ioniță (Business Owner Tu în Centru), Daniel Dumitrescu (CEO InnovX), Ana-Maria Crețu (Manager Programe Start-up-uri BCR), Petr Jirat (Director Risc Retail BCR), Ciprian Păltineanu (investitor CEE) și Diana Dumitrescu (Manager InnovX).

Programul de incubare de două săptămâni al BCR- InnovX include: 1. Workshop de leadership, 2. Workshop investiții, 3.Workshop de branding, 4. Realizarea unui business plan, 5. Program de mentorat de la antreprenori Alumni InnovX și de la echipa de management BCR.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.